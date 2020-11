Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia, dove si vocifera che Selvaggia Roma venga caricata dalla regia.

E’ entrata tra gli ultimi nella casa del grande fratello, ma ha creato davvero molto scompiglio il suo ingresso, e stiamo parlando di lei, Selvaggia Roma.

Vediamo insieme che cosa si sta vociferando in queste ultime ore.

Gf Vip shock: Selvaggia Roma viene caricata dalla regia?-Cosa sta succedendo

Il comportamento di Selvaggia Roma, da quando ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip è sempre stato provocatorio, verso molti inquilini della casa.

LEGGI ANCHE —-> TEMPTATION ISLAND, ANNA E GENNARO: LEI INNAMORATA DEL TENTATORE MARIO

E nelle ultime ore, come possiamo leggere anche sulle pagine di Kontrokultura, sta iniziando a sorgere qualche sospetto nel pubblico che segue il programma da casa.

Credono, infatti, che venga manipolata dalla regia del Grande Fratello, per aumentare la confusione, perché quando esce dal confessionale sembra un’altra persona.

Se non lo ricordate, appena entrata in casa ha cercato di mettere caos nella coppia di, amici speciali, formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

LEGGI ANCHE —-> ARISA STRAVOLGE COMPLETAMENTE IL SUO LOOK: “E’ UNA LOTTA CONTINUA”

Successivamente ha dichiarato di aver baciato Enock mentre era già fidanzato con la sua attuale compagna.

Quindi, questo suo modo di fare, per alcuni telespettatori è stato classificato come voler portare solamente scompiglio nelle dinamiche che si erano create in precedenza.

Ed in molti, hanno notato che Selvaggia va spesso in confessionale, con varie motivazioni, ma quello che succede in quella stanza non viene mai mostrato, e per questo motivo ha iniziato a girare questa voce su di lei.

Alfonso Signorini, ha anche svelato, che la bella Selvaggia ha altre cose da dire, e che non sono terminate.

Siete tutti curiosi di sapere a cosa si riferisce? Anche voi siete d’accordo con il pubblico che crede che sia pilotata dalla regia del Grande Fratello, la bella Selvaggia?