Gianluca Vacchi non si smentisce e a poche settimane dalla nascita della sua primogenita Blu Jerusaelma si mostra in nuovo inedito balletto in compagnia della piccola in carrozzina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

E’ arrivato il tanto atteso momento. E se c’era qualcuno che sperava che la paternità avrebbe calmato l’animo ballerino di Gianluca Vacchi si è decisamente sbagliato. Arriva infatti a pochissimi giorni dalla nascita della sua primogenita Blu Jerusalema il primo stacchetto dance del neopapà con la sua bambina. Non poteva aspettare oltre e già alcune settimane fa dalla sala parto si era cimentato in un ballo premaman insieme alla compagna Sharon.

LEGGI ANCHE > CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: TUTTI I DETTAGLI DELLA LORO CASA A MILANO DAL COSTO FOLLE

L’imprenditore e influencer da quasi 20 milioni di followers ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolcissimo balletto, filmato durante una passeggiata con la carrozzina nel grande giardino di casa. Una breve ma divertente coreografia sulle note della hit del momento “Viva La Swing”. Papà Vacchi si cimenta in qualche passo di danza, mandando baci e gesti d’amore alla piccola Blu Jerusalema, che dorme serena e beata a bordo della carrozzina all’ultima moda. Sharon Fonseca non ha perso l’occasione e ha commentato il post con una dolce dedica per il compagno nel quale lo chiama vita mia. La paternità ha regalato a Gianluca Vacchi un’immensa gioia ma soprattutto nuovi ed inediti spunti per video e fotografie da pubblicare sui social, tutti dedicati alla piccola Blu Jerusalema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

E’ di pochi giorni fa infatti il dolcissimo video nel quale l’imprenditore riprende le sue mani, quelle della compagna Sharon e infine quelle piccolissime della neonata con il commento “il nostro mondo”. Dagli aerei privati, agli Yacht passando per feste e discoteche ora Vacchi sembra aver trovato il suo focus social sulla sua nuova vita da papà. Inoltre dal suo fidanzamento con Gianluca anche Sharon Fonseca ha consolidato il suo impero social. La modella di origini venezuelane è arrivata a collezionare quasi 5 milioni di follower e non sembra intenzionata a fermarsi. E ora con l’arrivo dell’erede, se la piccola avrà preso solo in parte l’animo social dei genitori, siamo quasi sicuri che in breve tempo anche la baby Vacchi diventerà una star in miniatura dei social.

LEGGI ANCHE > ELISA ISOARDI RIVELAZIONE SHOCK: “INNAMORATA DI LUI, SUA MOGLIE LO SA”