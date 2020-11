Vediamo insieme tutte le informazioni per quanto riguarda la casa dei Ferragnez che ha un costo davvero folle, e scoviamo qualche dettaglio.

La coppia formata da Chiara Ferragni e dal marito Fedez, è davvero molto amata ed apprezzata, ma in pochi sanno il costo della loro abitazione a Milano.

Vediamo meglio tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Fedez: tutti i dettagli della loro casa a Milano dal costo folle

La favolosa casa della coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez si trova in un prestigioso quartiere di Milano.

Il nuovo appartamento della coppia ha una superficie di ben 350 mq mentre il precedente era di solamente 270mq ed al momento è affittato per circa 10.000 euro al mese.

Per quanto riguarda la nuova casa dei Ferragnez non si conosce il suo costo, ma si vocifera su internet che si stata regalata in cambio di pubblicità, perché spesso viene mostrata su Instagram.

L’entrata, come è capitato spesso di vedere proprio sul famoso social è molto semplice, ed elegante, il soggiorno ha delle grandissime finestre di vetro che lasciano entrare un enorme quantitativo di luce, dove si vede quasi tutta Milano.

C’è anche un grandissimo tavolino, dove, prima del lockdown sicuramente si ricevevamo molti ospiti, e prima o poi si tornerà a fare.

Al’ centro della stanza c’è un grandissimo divano grigio, dove di fronte c’è un grandissimo televisione di ultima generazione.

Nelle varie immagini che vengono mostrate, possiamo notare un arredamento molto minimal, che viene esaltato dalle statuine di vari personaggi famosi, o di cartoni, che colleziona Fedez.

Sull’enorme terrazzo, poi, possiamo trovare una bellissima Jacuzzi, un luogo dove la coppia si rilassa, o fa ginnastica, come è capitato vedere su Instagram.

Ovviamente, Chiara è una fashion blogger e di conseguenza la sua cabina armadio è il sogno di tutte le donne, sia per grandezza che per il suo contenuto.

Possiamo notare borse di noti marchi prestigiosi come Gucci, Luis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hermes.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima casa dove la coppia dei Ferragnez vive? Anche secondo voi le è stata regalata in cambio di pubblicità?