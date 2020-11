Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente il ballerino Andreas Muller, del motivo perché è fuori da Amici.

Il programma condotto da Maria De Filippi è giunto alla sua ventesima edizione, e stiamo parlando di Amici.

Ma come in molti hanno notato ci sono state grandi assenza nella prima puntata, vediamo meglio che cosa ha dichiarato il ballerino Andreas Muller.

Amici 20: Andreas Muller svela perchè é fuori dal programma

Il talent che scopre nuovi volti e talenti, condotto da Maria De Filippi, è sempre molto amato e apprezzato, ovviamente stiamo parlando di Amici.

LEGGI ANCHE —>SELVAGGIA ROMA: RIVELAZIONI SHOCK DI CHIOFALO: “è MALTA è UNA STALKER”

Come, in molti hanno notato, nella puntata inaugurale del programma, andata in onda sabato, c’erano tanti volti che sono diventati molto famosi, grazie ad Amici.

Ma c’erano anche molte assenze, una tra queste, riguarda i ballerini professionisti, e stiamo parlando di lui, Andreas Muller.

Sono cambiato anche alcuni insegnanti, e sono arrivate due bellissime e bravissime professioniste, ovvero Arisa, al posto di Stash e Lorella Cuccarini al posto di Timor Steffens, mentre gli altri sono stati confermati.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: PUPO SI SCAGLIA PESANTEMENTE CONTRO MARIA TERESA RUTA-SVELATO IL MOTIVO

Ovviamente, i casting quest’anno sono stati differente ed i partecipanti sono stati scelti direttamente dai professori.

Ma torniamo all’assenza di Andreas Muller, che ha deciso di comunicare lui stesso, i motivi di quello che sta accadendo.

Come ha dichiarato, è stato un anno particolare, ed ha riflettuto molto, e vuole prendersi una pausa per capire come e cosa fare di nuovo.

Vuole sperimentare con artista, e come persona, anche perché è ancora giovane e non vuole fermarsi qui.

Nel talent ha anche trovato l’amore con Veronica Peparini, e lavora anche nella sua compagnia.

Al momento però ancora non può svelare nulla dei suoi progetti futuri, ma bisognerà attendere un po’.

E voi cosa ne pensate di quello che ha dichiarato il bravo ballerino di Amici Andreas? Siete d’accordo che è giusto sperimentare?