Iva Zanicchi, dopo un lungo periodo di ricovero all’ospedale di Vimercate per aver contratto il Covid, può finalmente tornare a casa, lo annuncia su Instagram, vediamo come sta

Iva Zanicchi è uscita finalmente dall’ospedale di Vimercate, la cantante aveva contratto il Covid, inizialmente asintomatica, ma dopo qualche giorno è stata ricoverata dopo che le sue condizioni si sono aggravate per una polmonite bilaterale.

Iva ha tenuto tutti i fan aggiornati sulle sue condizioni di saluti tramite dei video giornalieri pubblicati sul suo profilo Instagram, l’ultimo video pubblicato ha fatto preoccupare tutti, infatti la Zanicchi con la voce rotta dal pianto aveva confessato di essere peggiorata e che le era venuta anche la febbre, per questi motivi non poteva ancora tornare a casa.

Ma oggi Iva ha mandato una buona notizia, finalmente può tornare a casa, è stata proprio lei ad annunciarlo con un altro video, in cui sembra essersi ripresa, saluta tutti i fan e ringrazia i medici che l’hanno curata.

Iva Zanicchi: l’annuncio su Instagram “vado a casa”

La cantante ha dato l’annuncio su Instagram “sono uscita dall’ospedale, vado a casa” finalmente dopo un periodo buio e complicato, per Iva una buona notizia, può finalmente tornare nel suo appartamento, in questo video Iva Zanicchi ha voluto ringraziare tutti i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei sin dall’inizio “volevo ringraziare loro perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno moltissimi sacrifici e non si fermano mai, ci curano, ci salvano sono bravissimi stanno anche otto ore senza fare pipì” e lancia qualche frecciatina a chi non ha apprezzato il lavoro svolto dai medici negli ospedali “li abbiamo anche denigrati” dice probabilmente rivolgendosi a qualche negazionista che non crede alla situazione di emergenza che stiamo vivendo

Iva ci teneva anche a ringraziare tutte le persone che le sono state vicine durante questo brutto periodo di ricovero, in cui la cantante non poteva vedere nessun famigliare, “grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni” e aggiunge “fate attenzione, un bacio” come ogni volta Iva ci tiene a mandare un messaggio di sensibilizzazione a chi la segue cioè di essere prudenti e di proteggersi bene, perché il virus non fa sconti a nessuno.

In moltissimi hanno commentato il video di Iva, anche diversi volti dello spettacolo sono contenti che la cantante si sia ripresa e possa finalmente tornare a casa sua, ad esempio Adriana Volpe le scrive “Evviva!!! Che bella notizia! Grande Iva“, ma tra i tantissimi commenti ci sono quelli dei suoi fan, per Iva importantissimi soprattutto durante questo brutto periodo, che non vedevano l’ora di ricevere questa bella notizia.

