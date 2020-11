Elisa Isoardi rivelazione shock: “Innamorata di lui, sua moglie lo sa”

La dichiarazione di Elisa Isoardi al programma “Oggi è un altro giorno” ha stupito tutti: “Sono innamorata“, flirt confermato con Raimondo Todaro?

Hanno sorpreso tutti le parole di Elisa Isoardi, ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: “Sono innamorata di lui“, avrebbe detto. E subito si sono scatenate le voci sul flirt tra la ex presentatrice de La Prova del Cuoco e il suo compagno di danze a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro. Ma di chi sta parlando veramente la nota conduttrice?

L’intesa con Raimondo Todaro

Tra Elisa e Raimondo nel corso del programma di Milly Carlucci è nata una forte e stabile intesa, evidente anche in pista. I due dopo il ritiro di qualche tempo fa sono stati recentemente ripescati per ballare nella grande semifinale del programma di ballo di Rai 1. La coppia, a causa di una serie di gravi infortuni, non ha avuto certo vita facile all’interno di Ballando con le Stelle ma nella scorsa puntata ha ricevuto il regalo della Carlucci che, in seguito ad uno spareggio con Tullio Solenghi, ha ammesso entrambe le coppie alla finale.

È innegabile che tra i due ci sia un rapporto speciale. Lei stessa a proposito ha ammesso di essere una figura positiva l’uno per l’altra. “Ci facciamo bene a vicenda“, aveva detto. Il feeling che si è creato tra i due è talmente forte al punto da suscitare in tantissimi domande su se ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia: Elisa in merito aveva risposto che Raimondo è un ragazzo eccezionale, senza però sbilanciarsi troppo. Aveva poi continuato raccontando: “Tra noi c’è limpida complicità, stima e ci vogliamo bene: vogliamo l’uno il bene dell’altra”.

La dichiarazione in tv

Per l’occasione della finale di Ballando con le Stelle che verrà trasmessa sabato sera, la Isoardi è stata invitata da Serena Bortone nella sua trasmissione “Oggi è un altro giorno” per un’intervista, durante la quale l’ex di Matteo Salvini ha rotto il silenzio e si è dichiarata. “Sono innamorata di lui, e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto“, queste le parole “confessate” alla Bortone. Si tratta di una rivelazione in più sul presunto flirt con Raimondo Todaro? Siamo arrivati ad un punto di svolta nel rapporto tra Elisa e Raimondo? Sappiamo che entrambi sono single: lui ha appena troncato il matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici, mentre lei dopo la storia con Matteo Salvini aveva deciso di rimanere single e prendersi una pausa. Le parole di Elisa erano quindi riferite a Raimondo?

Sembra però che le parole da lei pronunciate non fossero rivolte al compagno di ballo, bensì sono state dette parlando di Tullio Solenghi con Serena Bortone. Per l’attore infatti la ex conduttrice della Prova del Cuoco prova una particolare ammirazione, a tutti gli effetti platonica.

Ai tutti i fan che sperano in un inizio di relazione tra Elisa e Raimondo non resta allora che aspettare. Indipendentemente da come si classificheranno nella finale, il loro rapporto “professionale” dovrà terminare. Ma ciò che li lega continuerà ad esserci, portando i due a frequentarsi anche fuori dagli studi del programma? Tutto sembra andare in questa direzione.

