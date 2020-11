Vediamo insieme che cosa ha rivelato la bellissima Paola di Benedetto, lasciando tutti senza parole per quanto successo con il famoso chef.

Lei è una ragazza bellissima, che di recente ha scritto anche un libro dove si è confessata ed ha fatto conoscere la sua persona a tutti, stiamo parlando di Paola Di Benedetto.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato, e come sono andati i fatti.

Paola Di Benedetto lascia senza parole: “Un famoso chef mi ha fatto questo”

Lei è stata la vincitrice dello scorso anno, per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, ed in precedenza era la bellissima Madre Natura, nel programma condotto da Paolo Bonolis, stiamo parlando ovviamente di Paola Di Benedetto.

In questo momento, è impegnata alla conduzione di un programma su Italia 1, ed è anche uscito un suo libro, che si chiama “Se ci credi”.

Dal punto di vista sentimentale, anche lì procede tutto a gonfie vele, perché è andata a convivere con il fidanzato Federico Rossi.

In una recente intervista alle pagine del giornale Chi, però ha rivelato qualcosa che nessuno conosceva, o meglio è scritto nelle pagine del suo libro, ma dalla redazione del giornale diretto da Alfonso Signorini, si è venuto a sapere di qualche dettaglio in più.

Sembra, infatti, che un famoso chef le abbia bruciato tutti i suoi vestiti, e lei è scappata di casa, ma di chi si tratta?

Come possiamo leggere sembra che il cuoco ha partecipato al programma La prova del Cuoco, con Antonella Clerici e successivamente anche con Belen Rodriguez a Tu Si que vales, ma Paola non ha mai detto apertamente di chi si tratta.

In un’altra intervista ha parlato del suo amore per Federico che prosegue alla grande, ma che per il momento forse è ancora presto per pensare di allargare la famiglia.

E voi siete riusciti a capire, con gli indizi che ha fornito il giornale Chi, qual’è il famoso cuoco che ha fatto questo gesto a Paola Di Benedetto?