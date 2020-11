Lui è davvero un bellissimo ragazzo, e stiamo parlando di Can Yaman, l’attore turco uscito dalla soap opera Daydremer, vediamo cosa succede.

Nel giro di pochissimi mesi, è diventato in Italia, e non solo, un attore molto conosciuto ed apprezzato, stiamo parlando di Can Yaman.

La sua bellezza è una questione oggettivo, ma vediamo meglio insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Can Yaman stupisce tutti: svelato il suo nuovo bellissimo look!

Il suo successo è scoppiato tutto insieme, grazie alla super amata e seguita soap opera turca, DayDremers, che è andata in onda questa estate, per quanto riguarda il nostro paese.

Stiamo parlando del bellissimo Can Yaman, che ha fatto una vera e propria strage di cuori, in tutto il mondo.

Il suo profilo social di Instagram, solitamente è molto amato e seguito, ma negli ultimi giorni, aveva pubblicato poche immagini, fino a qualche ora fa.

Dove abbiamo potuto notare, un suo cambio di look, passando dall’abbigliamento sportivo, o informale, come siamo abituati a vederlo, ad un completo elegantissimo nero.

Nella fotografia è perfettamente pettinato, ed ovviamente, la sua bellezza è disarmante, e vicino a lui ci sono i sue due manager, ma colpisce molto anche la didascalia messa alla fotografia.

“Il lavoro è potere”, e per chi è maggiormente attento a tutti i commenti, sotto la fotografia, c’è anche quello di Ferzan Ozpetek, con il quale si vociferava di un presunto lavoro in Italia.

Ma per il momento non ci sono ancora ne conferme ne smentite da parte di nessuno, e possiamo solamente attendere il nostro appuntamento settimanale per la soap opera Daydremers, e sognare con Can Yaman.

E voi seguite la soap che ha lanciato il bellissimo attore turco oppure no? Vi piace come ragazzo Can Yaman, o meglio è il vostro uomo ideale?