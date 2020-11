Tu si que vales, domani in onda l’attesa finale. La decisione su Gerry Scotti

Tu si que vales: in programma per domani sera, sabato 28 novembre, la finale del programma tanto seguito dal pubblico. Tante le sorprese

Il fortunato programma della Mediaset è arrivato anche in questa stagione alla serata finale, con i 16 concorrenti in gara che si contenderanno l’ambito premio di centomila euro in gettoni d’oro. Sale l’attesa, dunque, per la trasmissione che viene condotta dal trio Belen Rodriguez Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Di grande spessore la giuria che è composta da Maria De Filippi Rudy Zerbi Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Madrina d’eccezione sempre la bella e sensuale Sabrina Ferilli. C’è tanta attesa anche intorno alla presenza in studio di Gerry Scotti, che come sappiamo nelle settimane scorse ha avuto problemi a causa del contagio da Coronavirus. Lo stesso conduttore nelle scorse ore ha rilasciato un intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato tutte le sue paure ed i pensieri con il ricovero in ospedale.

Tu si que vales arriva in finale, ma come detto c’è attesa anche per la presenza in studio di Gerry Scotti che dovrà proclamare anche il vincitore della sua scuderia. Il conduttore nell’intervista a TV sorrisi e canzoni ha raccontato la sua esperienza in ospedale dopo il contagio da Coronavirus. Il conduttore si è contagiato a casa, con la moglie che ha scoperto la sua positività dopo una visita a dei parenti. Poi il ricovero dopo la febbre che non scendeva e il momento più brutto arrivato con il casco per l’ossigeno. Gerry Scotti ha anche confermato di essersi sentito spesso con Carlo Conti, che come lui era stato costretto in ospedale dopo il contagio. Adesso la domanda del pubblico è una sola. Domani il celebre conduttore siederà sulle poltrone riservate ai giudici per la finale del programma? La risposta pare sia positiva, con il tampone negativo che sarebbe arrivato in queste ore.