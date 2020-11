Vediamo che cosa ha dichiarato Gerry Scotti su come ha preso il Covid, e per quale motivo dichiara di fare attenzione.

Lui è un grandissimo personaggio del mondo dello spettacolo, ed ha contratto il Covid-19 e lo ha sconfitto, stiamo parlando di Gerry Scotti.

Ma ha deciso di svelare come è successo e di fare una dichiarazione importante.

Gerry Scotti svela come ha preso il virus e dichiara: “Fate attenzione”

Tra i vari personaggi famosi che hanno contratto il Covid-19, per Gerry Scotti si è trattato di una forma abbastanza aggressiva, motivo per il quale è dovuto andare anche in ospedale.

Ha trascorso vari giorni, ed ha perso anche molti chili, ed in una recente intervista ha dichiarato come ha contratto il Covid, sulle pagine di Tv sorrisi e canzoni.

Gerry ha infatti dichiarato che la moglie Gabriella era andata a trovare dei parenti che sono risultati positivi, e lei era totalmente asintomatica.

Con la moglie si sono isolati, ma tutto questo non è bastato, e come molto spesso avviene ha contratto il Covid, in ambito familiare.

Ha anche dichiarato che mentre era in ospedale ha sempre sentito l’amico e collega Carlo Conti, che è stato ricoverato anche lui negli stessi giorni e si domandavano quanto ossigeno gli veniva somministrato.

Gerry, poi ha confidato, che il caso per la ventilazione assistita lo ha provato anche dal punto di vista psicologico.

Quindi chiede a tutti di fare massima attenzione perché il Covid può colpire chiunque e non possiamo sapere come il nostro corpo reagirà.

E voi seguite Gerry Scotti nei suoi famosi programmi televisivi?