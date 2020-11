GF Vip, lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi per Briatore (VIDEO)

Dalla casa del Gf Vip Elisabetta Gregoraci accusa Giulia Salemi di aver fatto la “gatta morta” con Flavio Briatore per un rendiconto economico. Ecco che cosa l’influencer avrebbe chiesto all’imprenditore.

La puntata del Gf Vip anche ieri sera ha riservato grandi emozioni per i concorrenti più spiati d’Italia. L’eliminazione della contessa Patrizia De Blanc e la comunicazione del prolungamento del programma fino a febbraio hanno scosso parecchio gli animi, creando un po’ di scompiglio all’interno della casa. Alfonso Signorini non ha voluto calmare gli animi dei concorrenti e poco prima della fine della diretta ha sganciato una bomba che pochissimo dopo è esplosa. La notizia comunicata dal presentatore riguarda il rapporto tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Tra le due, secondo Signorini, ci sarebbero vecchie questioni da risolvere che riguardano il rapporto di Giulia con l’ex Marito di Elisabetta, Flavio Briatore. Un argomento caldo, che in pochi minuti ha distrutto il rapporto di sintonia che pareva essersi instaurato tra l’influencer e la showgirl. Subito dopo la diretta arriva l’acceso scontro tra le due: ecco cos’è successo.

Secondo Elisabetta Gregoraci, la Salemi avrebbe contatto spessissimo il suo ex marito Flavio Briatore, chiedendogli inviti ad aperitivi, cene, dopo cena e addirittura alloggi in Sardegna.

LEGGI ANCHE > ANNA TATANGELO ZITTISCE RITA PAVONE E DICHIARA: “ADESSO TI RISPONDO IO”

Insomma la accusa di aver fatto la “gatta morta” con Briatore per un torna conto economico, essendo sempre fin troppo carina con l’imprenditore ed evitando invece di salutare lei. Giulia per non ci sta e nega tutte le accuse, giustificandosi raccontando che Elisabetta, fosse molto snob all’epoca e non le avrebbe mai rivolto parola. Chiarisce di non essere ne una “accattona” ne una “gatta morta”. Nel lungo sfogo in giardino con Dyane Mello, però si contraddice ammettendo di aver accettato alcuni inviti in Sardegna da “amici” perché non si poteva permettere la vacanza. Chiarisce di non essere ne la prima ne l’ultima ad accettare inviti e non per questo può essere definita come opportunista. Insomma uno scontro acceso che di sicuro non è finito qui. Per Giulia, Elisabetta è snob e solo all’interno della casa sta cercando di non mostrare questo aspetto probabilmente per accaparrarsi il favore del pubblico. Non ci resta che attendere tutti gli aggiornamenti direttamente dalla casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE > X FACTOR, EMMA MARRONE OFFENDE MIKA E IL WEB SI SCATENA