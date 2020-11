Anna Falchi scopre le curve per la vittoria della Lazio: “Spettacolo da Champions” – FOTO

Anna Falchi ha festeggiato la vittoria della sua Lazio in Champions League con una foto su Instagram che ha evidenziato le sue curve

La celebre conduttrice non ha mai nascosto nel corso della sua carriera la passione per il calcio ed in particolare per la sua Lazio. Tifosissima della formazione romana, da sempre ne è stata una accanita sostenitrice, tanto che nel 2000, nei festeggiamenti per la conquista dello scudetto della squadra bianco celeste in uno stadio Olimpico stracolmo, abbozzò uno spogliarello che fece storia. Adesso la formazione capitolina dopo anni è tornata a giocare la Champions League, e ieri ha battuto lo Zenit per 3-1. Come tradizione la conduttrice ed attrice ha voluto omaggiare i tifosi bianco celesti in un modo particolare. Mostrando le sue curve bollenti ma anche un vessillo della Lazio in bella mostra. Tante volte ha mostrato sciarpe e bandiere della squadra, questa volta ha preferito stupire tutti i tifosi, e non solo quelli della Lazio. Che ormai si aspettano vittorie della squadra in campionato e coppa per poter ammirare la conduttrice in tutto il suo splendore. Infatti i commenti sotto ai post non sono solo di tifosi laziali, ma anche di altri sportivi che non rimangono indifferenti di fronte alle doti della conduttrice di origini finlandesi, che appare sempre in grandissima forma fisica.

Anna Falchi a 48 anni appare in grandissima forma. La conduttrice è ancora oggi un personaggio pubblico molto apprezzato, così come lo è stato nel corso degli anni. Sin dai suoi inizi ha sempre ottenuto grandi successi sia nelle vesti da attrice che in quelle da conduttrice televisiva. Ruolo che ha ricoperto con passione e professionalità da qualche anno. Tanto che i suoi fan la seguono con passione in tutte le sue apparizioni. Anche sul web riesce sempre ad attirare l’attenzione dei follower con post che mettono in evidenza la sua bellezza ma anche la sua forte sensualità. Fisico perfetto e curve bollenti le armi adottate dalla bellezza di origini finlandesi per conquistare gli ammiratori. Con l’ultimo post ha omaggiato la Lazio per la vittoria in Champions League contro lo Zenit. Ma allo stesso tempo ha voluto fare un regalo ai tifosi della sua squadra del cuore, ma in generale a tutti i follower che stravedono per lei. Con la maglia di Ciro Immobile, l’eroe della Lazio e cannoniere infallibile, la bella Anna ha mostrato un dettaglio bollente che proprio non è sfuggito ai follower. Dalla maglietta infatti si è notato l’intimo che ha fatto intravedere il suo lato b. Particolare che non è passato inosservato e che ha scatenato le fantasie dei tifosi. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti, dopo quelli entusiasti dei suoi follower di Instagram definendo la conduttrice “Bellezza da Champions”.