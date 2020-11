Andrea Delogu mostra ai fan una foto del passato: “Bellissima come oggi”

Andrea Delogu è un personaggio pubblico amato dai fan per la sua bravura e per la sua bellezza. Una sua foto del passato ha scatenato il web

Bella ed attraente come sempre, la conduttrice ed attrice risulta ai primi posti del gradimento del pubblico in merito ai personaggi televisivi. Il suo successo è da ricercare nel tempo, nella sua passione per lo spettacolo e per la televisione. Costanza e professionalità con lei sempre andati di pari passo, tanto che ad oggi risulta essere una delle donne più amate dal pubblico. Sensuale più che mai sia nelle apparizioni televisive che in quelle sul web, per lei solo applausi e complimenti. Mai una parola fuori posto o un esagerazione. Sa essere provocante ma mai volgare anche nelle uscite dove è andata oltre con gli scatti. Insomma, una donna di classe che riesce a far impazzire i suoi ammiratori. Che rimangono tanti, ed anche in costante aumento.

Andrea Delogu riesce a stupire ad ogni apparizione pubblica, grazie alla sua signorilità e classe. Ma soprattutto alla sua simpatia ed ironia, accompagnata da doti fisiche considerevoli. Bellezza e sensualità che fanno perdere il fiato ai suoi ammiratori. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha voluto stupire tutti, postando una foto che fa riferimento a qualche anno fa. “Oggi c’ho ‘na faccia da schiaffi quindi beccatevi ‘na foto del 2009 di @marconofri”. Il riferimento è alla sfrontatezza che si ha a 26 anni, con tanti progetti per le testa ma anche la spensieratezza che inevitabilmente si perde con l’avanzare del tempo. Nonostante si tratti di una foto del 2009, il tempo per lei sembra essersi proprio fermato, con la sua splendida bellezza e perfezione fisica che è rimasta intatta. “Bella allora così come lo sei adesso” ha commentato un follower. Qualcuno la preferirebbe castana come all’epoca, ma in generale tutti i commenti sono stati di complimenti per la sua bellezza assoluta.