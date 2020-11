Justine Mattera sta vivendo un periodo particolare a causa dell’emergenza Coronavirus che sta condizionando la sua vita. Ecco cosa è successo

Non è la prima volta che la showgirl si fa notare con dei post su Instagram che lasciano i follower a bocca aperta. Non solo per le sue doti fisiche ma anche per i temi che l’ex moglie di Paolo Limiti ama affrontare con i suoi fan su Instagram. Senza dubbio parliamo di una donna sensuale che a 49 anni riesce ancora a far parlare di sé grazie alla sua bellezza ma anche ad un fisico perfetto che cura costantemente con ore di allenamento settimanali, e delle curve da capogiro. Oggettivamente la showgirl di origini americane è una donna affascinante ed attraente, che non trova difficoltà nel far parlare di sé anche su Instagram. Apprezzatissima in televisione, infatti adesso è anche molto popolare sui social, con dei numeri che riesce a collezionare che la rendono come uno dei personaggi più amati del nostro paese.

Justine Mattera però ama coinvolgere i suoi followerr anche nelle questioni di attualità. Qualche giorno fa ha chiesto ai fan, con un pizzico di nostalgia per il suo paese, come intenderanno trascorrere le festività natalizie che inevitabilmente saranno condizionate dall’emergenza Coronavirus. La delusione della showgirl è quella di non poter recarsi negli Usa per il periodo natalizio, aspetto che le peserà tantissimo considerando che dopo vent’anni sarà costretta a non vivere quel periodo dell’anno a casa sua. Nelle ultime ore la showgirl ha chiesto un parere ai follower sempre legato all’emergenza in atto. Il suo racconto ha suscitato l’interesse dei followrr che come sempre hanno risposto al suo messaggio: “Questa mattina sono arrivata presto a scuola con mia figlia solo a scoprire che aveva dimenticata la mascherina. Benedico il panettiere che aveva la scorta. Per miracolo è entrata a scuola per le 7:51. 🎊 Come vi trovate questa nuova normalità?”. Quesito che ha scatenato centinaia di riposte. E voi, cosa rispondete a questa domanda?