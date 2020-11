Coronavirus, Elenoire Casalegno appare abbastanza provata dopo il secondo lockdown, e fa una confessione ai suoi follower di Instagram

La conduttrice ha voluto condividere un suo pensiero su Instagram coinvolgendo i follower. L’argomento toccato è purtroppo sempre lo stesso, e riguarda l’emergenza che l’Italia sta vivendo con questa seconda fase della pandemia. In tante regioni si attendono decisioni su quanto il governo farà nei prossimi giorni. Sta di fatto che dopo il primo lockdown in tante regioni si sta vivendo un nuovo isolamento con le zone rosse che impongono di restare a casa e di uscire solo per motivi di necessità. Tanti personaggi dello spettacolo e della televisione hanno espresso le loro opinioni su quanto sta accadendo, trovando le risposte dei follower che spesso condividono i pensieri dei personaggi pubblici che seguono su Instagram. Tra questi c’è anche la conduttrice ligure che da anni vive a Milano. E che è rimasta nei cuori dei fan anche adesso che si trova a condividere le sue emozioni via social.

Elenoire Casalegno è un personaggio pubblico amatissimo anche sul web. L’ex di Ringo è ancora oggi una bellissima donna, tanto che a 44 anni appare in grandissima forma fisica. Bellezza e sensualità sono le armi che riesce a mostrare ai follower che come detto la seguono con passione e non perdono occasione per mostrare il loro interesse ad ogni post. Migliaia di like e commenti certificano il successo della conduttrice, che poco fa ha avuto uno sfogo, anche ironico, con i suoi follower. L’argomento manco a dirlo è ancora una volta il Coronavirus ed il lockdown che comincia a diventare pesante per tutti. “Mi piace il cibo, il buon vino, e cucinare, ma dopo il primo lockdown, ed ora questo, cominciano a starmi sulle palle i fornelli. Questa sera menù depurativo: na’ bella mela! 😂 risparmiano anche sul detersivo per i piatti! Voi cosa cucinate?”.