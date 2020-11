Romina Power, il retroscena mai rivelato su Ylenia: “Si vergognava di quello che faceva”

Romina Power ha raccontato un retroscena che pochi ricordano sulla vita della figlia Ylania prima della sua misteriosa scomparsa negli Usa

Mese importante quello di novembre per la famiglia Carrisi-Power, con la ex moglie di Al Bano che sta ricordando la figlia Ylenia. La storia della giovane scomparsa nella notte di Capodanno tra il 1993 ed il 1994 a New Orleans ha tenuto per anni con il fiato sospeso i fan della famiglia. Ma purtroppo a distanza di tutto questo tempo ancora nessuna certezza si ha sulla ragazza. Che il 29 novembre prossimo avrebbe compiuto 50 anni. Nella famiglia sono solo la cantante ed il figlio Yari a sperare ancora in un ritorno di Ylenia, mentre il padre Al Bano sembra da tempo aver perso ogni speranza di poter riabbracciare la figlia. In tante interviste Romina e Yari hanno confermato le loro idee. Che porterebbero a pensare ad una nuova vita in incognito di Ylenia, che non uscirebbe allo scoperto solo per timore del forte clamore mediatico che si potrebbe generare nei suoi confronti.

Romina Power non ha mai smesso di lanciare appelli alla figlia nel corso degli anni. La sua convinzione resta quella di una nuova vita di Ylenia. Ma dal suo profilo Instagram non smette di ricordarla e di raccontare aneddoti sulla sua vita che pochi conoscono. In uno degli ultimi post ha voluto raccontare ai suoi follower un particolare della vita della figlia che ha incuriosito tutti. Si tratta del lavoro che prima della scomparsa Ylenia aveva svolto tra Italia ed estero. Ecco la didascalia al post che ha pubblicato la cantante di origini americane: “Per mantenersi agli studi Ylenia ha lavorato come au pair a Parigi e per un breve periodo con Mike Buongiorno in tv. Ma ogni volta, prima di uscire in trasmissione, diceva, speriamo che nessuno dei miei amici mi stia guardando!”.

Un retroscena che ha spiegato forse in parte le paure e le ansie della figlia, che potrebbero rappresentare una svolta nelle ricerche. O si tratta solamente di un aneddoto e basta. Un semplice ricordo che la madre vuole regalare ai follower di Instagram per tenere viva la speranza che i suoi messaggi possano davvero arrivare alla figlia. Intanto la data del compleanno di Ylenia si avvicina. Come detto oggi la figlia dei cantanti starebbe per compiere 50 anni, e la speranza della madre e del fratello Yari resta sempre quella di un indizio per avere la certezza che lei stia bene e che riesca a cogliere l’amore nei suoi confronti della famiglia. Di sicuro nelle prossime ore Romina continuerà a pubblicare dalla sua pagina Instagram altri post rivolti ad Ylenia, con l’amore di una madre che non smette di emozionare migliaia di follower. E voi, che idea vi siete fatti su questa vicenda ancora oggi misteriosa?