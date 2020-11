Romina Power sulla figlia Ylenia: “Stava per laurearsi e aveva già un’offerta di lavoro”

Romina Power ricorda la figlia Ylenia scomparsa la notte di Capodanno tra il 1993 ed il 1994 raccontando altri aneddoti sulla sua vita

La data del 29 novembre lentamente si avvicina, un ricordo speciale per la famiglia Carrisi Power. Della famiglia sono soprattutto l’ex moglie di Al Bano ed il figlio Yari ad avere una speranza forte di poter un giorno rivedere viva Ylenia, che tra qualche giorno dovrebbe compiere 50 anni. In questo mese la cantante di origini americane non ha smesso mai di ricordare la figlia su Instagram, raccontando anche tantissimi aneddoti. La speranza di mamma Romina e fratello Yari resta forte, così come è grande la convinzione di entrambi che Ylenia sia viva e che si sia rifatta una vita nuova sotto altra identità. “Adesso aspettiamo che sia lei a ritornare” le parole di Yari in un intervista recente. Intanto la madre non ha mai smesso, nemmeno per un giorno, di postare su Instagram delle immagini della figlia scomparsa in quella notte di Capodanno tra il 1993 ed il 1994. Tante le storie sulla giovane Ylenia, tra smentite e morti annunciate ad oggi il suo resta uno dei casi irrisolti, con una scomparsa misteriosa che non ha trovato risposta alcuna. Non solo dalle forze dell’ordine statunitensi che di quelle internazionali in generale.

Romina Power festeggia ogni anno in modo speciale l’arrivo del mese di novembre in onore della figlia Ylenia. Come detto il 29 novembre quella che era una giovane e bellissima ragazza nel 1994 oggi avrebbe compiuto 50 anni. L’ex moglie di Al Bano Carrisi non ha mai nascosto le difficoltà nate con il cantante pugliese proprio dopo la scomparsa della figlia Ylenia. Ma ad oggi, a differenza di Al Bano, la madre spera ancora di poter riabbracciare la figlia. Atteggiamento che invece infastidirebbe molto l’ex marito, che si sarebbe rassegnato alla morte della figlia vista per l’ultima volta nel mese di gennaio del 1994. Come detto mamma Romina ha postato tante foto della figlia in questi ultimi giorni, anche per tenere vivo il ricordo di Ylenia anche tra i follower, che si emozionano con lei alla visione degli scatti che di volta in volta pubblica. Nell’ultimo condiviso sulla sua pagina Instagram ha raccontato ancora della figlia, parlando anche della sua passione per lo studio. L’immagine di Ylenia, bellissima e sorridente allo specchio, ha avuto questa didascalia: “Ylenia amava posare per me . Le mancava un solo esame per laurearsi al King’s college di Londra, ma le avevano già offerto un posto come maestra di letteratura Spagnola”. Follower che non hanno potuto fare altro che commuoversi ancora una volta di fronte alla foto ed alle parole di una madre che non si rassegnerà mai alla scomparsa di una figlia, nonostante il trascorrere degli anni che spingerebbero a pensare il contrario.