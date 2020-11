Andrea Delogu ha stupito i follower con uno scatto che ha esaltato la sua bellezza e sensualità. Arrivato il commento anche dell’ex di Belen

Una foto su Instagram ha mostrato tutta la bellezza e la sensualità della conduttrice che è apparsa in gran forma. Ha fatto perdere la testa ai follower, ancora una volta grazie alle sue armi migliori, che le permettono di apparire come una delle donne più apprezzate non solo della televisione ma anche del web. Infatti la moglie di Francesco Montanari ha un gran seguito sui social, soprattutto su Instagram dove riesce ad attirare l’attenzione dei fan. Che la seguono con passione ed ammirazione per la donna e la professionista che è. Brava bella ed estremamente competente e simpatica, la conduttrice nell’ultimo periodo appare in forma smagliante. Gli scatti anche bollenti, ma mai volgari, hanno spesso scatenato le fantasie dei suoi ammiratori, che sono rimasti a bocca aperta di fronte a tanta sensualità.

Andrea Delogu è amatissima anche dai colleghi e dai personaggi della televisione. La sua signorilità negli atteggiamenti e la bravura nei rapporti anche con i fan l’ha fatta diventare un personaggio pubblico molto forte anche su Instagram. Come detto i suoi post spesso sono bollenti e mettono in risalto le sue curve che non passano inosservate. Anche nell’ultimo che ha pubblicato è risultata irresistibile per migliaia di follower che si sono scatenati in like e commenti che hanno esaltato il suo personaggio ancora una volta. La conduttrice infatti ha coperto le sue curve con un cappello, con l’immaginazione dei follower che ha reso incandescente l’atmosfera. Tra i commenti è arrivato anche quello di Stefano De Martino che ha scherzato con l’amica e collega, anche facendole un bel complimento. “Bona come il paneAH NO. Allora…ehm..non esistono più le mezze stagioni. Buona giornata Andrea”.