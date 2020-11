Diletta Leotta ha fatto impazzire tutti i suoi follower di Instagram con un breve video che ha mostrato un dettaglio davvero bollente

Un brevissimo video che ha mostrato in una Instagram stories ha scatenato le fantasie degli ammiratori della giornalista e conduttrice. Che continua a far parlare di se non solo per le sue apparizioni televisive e lavorative in generale. Ma soprattutto per quel che riesce ad ottenere sui social, con i follower che ormai stravedono per lei, mostrando tutta la passione possibile nei suoi confronti. Qualsiasi sia l’uscita della bellezza siciliana il risultato è sempre lo stesso: una pioggia di like e commenti ad ogni pubblicazione per certificare il gradimento. Da tempo possiamo affermare che la giornalista è il personaggio più amato dagli italiani, perlomeno ci riferiamo a quelli del web. Bellezza e sensualità, ma anche simpatia e un fisico perfetto con curve mozzafiato: sono queste le armi che fanno perdere la testa agli ammiratori del web e non solo.

Diletta Leotta da qualche settimana sembra tornata single. Dopo il tentativo di riconciliazione con il puglie Daniele Scardina non andato a buon fine, la bionda siciliana è tra le donne più ambite in circolazione. Per il momento si circonda di affetti amicizie e lavoro, e non sembra pensare all’amore perso o a quello che vorrebbe trovare. La sua vita continua ad andare avanti tra allenamenti e cure fisiche e tra una diretta su un campo ed un altra. Insomma, vita frenetica e stressante, che però ama condividere con i suoi follower. Forse è anche questa una delle forze della conduttrice e giornalista, ossia quella di mantenere per quanto possibile, un rapporto diretto con i fan. Che apprezzano molto questa sua apertura verso di loro. Nell’ultima IG Stories è stata definita irresistibile dai suoi follower, che si sono scatenati con una serie di commenti per lei. Che come detto rimane tra i personaggi più amati, se non la più amata, del web. Pochi secondi per una scollatura che non è passata inosservata. A voi i commenti.