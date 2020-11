Vediamo meglio insieme che cosa è successo al programma I soliti Ignoti condotto da Amadeus e che non era mai capitato prima.

Il programma che va in onda tutte le sere sulla Rai, condotto alla perfezione ed assolutamente super seguito, da Amadeus, ovvero I soliti Ignoti, nella giornata di ieri ha registrato un particolare record.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Amadeus scioccato dichiara in diretta: “Non era mai successo!”

La puntata che abbiamo potuto vedere ieri sera in televisione, del programma I soliti Ignoti, è stata davvero particolare e molto intensa.

Il concorrente che giocava per scoprire l’identità della persona misteriosa, o meglio del parente misterioso, ha fatto una grandissima vincita, come poche volte era successo nel programma condotto da Amadeus.

Ha infatti vinto la somma di 368.000 €, il signor Dario che veniva dalla provincia di Latina, ed Amadeus non ha potuto che mostrare tutta la sua felicità, dichiarando le seguenti parole:

“E’ una delle cifre più alte mai vinte in questo programma! Mi dispiace solo per il fatto di non poterci abbracciare”

Una puntata davvero particolare ed intensa, anche per la grandissima emozione provata nella vincita di una somma così elevata, e l’inizio puntata era stato molto particolare.

Il motivo? tra i personaggi misteriosi c’era il super amato Topo Gigio, e Dario non ha avuto problemi ad indovinare che avesse ballato con grandissima Raffaella Carrà.

E voi seguite il programma pre serale condotto da Amadeus? Cosa ne pensate di lui come presentatore del Festival di Sanremo?