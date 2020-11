Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Gilles Rocca e per quale motivo sembra aver fatto marcia indietro sul suo futuro personale.

Ha vinto il programma Ballando con le stelle, e si è fatto conoscere man mano al grande pubblico, ma nelle ultime ore Gilles Rocca ha stupito tutti.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato.

Gilles Rocca stupisce tutti: sul suo futuro personale fa marcia indietro e frena

Si è fatto conoscere meglio Gilles Rocca in questa, davvero particolare edizione, di Ballando con le stelle.

Lui ha solamente 37 anni, ed in questi ultimi giorni ha rilasciato una bella intervista alle pagine del giornale Chi.

Gilles, è felicemente fidanzato da circa 12 anni con la collega Miriam Galanti, e tra di loro è stato subito un folle colpo di fulmine.

Ma ha tirato decisamente il freno a mano per quanto riguarda la sua vita privata e nello specifico su matrimonio e figli, dichiarando le seguenti parole:

“Il legame si crea ogni giorni, senza fare programmi per il futuro, e non pensiamo nemmeno al matrimonio”

Ha anche dichiarato che gli piacerebbe diventare padre, ma non in tempi brevi, al momento hanno molti impegni e vogliono aspettare che il mondo che ci circonda torni normale, come prima.

Partecipando al programma, condotto alla perfezione da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, è riuscito ad arrivare al primo posto anche contro il super favorito Paolo Conticini.

Al momento, Gilles vorrebbe realizzare un suo sogno, e mettersi dietro la macchina da presa, come regista.