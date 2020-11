Domenica In, tutti gli ospiti di Mara Venier nella dodicesima puntata. C’è anche un big

Domenica In rimane uno dei programmi più amati dagli italiani anche per merito della conduttrice: tutti gli ospiti della prossima puntata

La conduttrice riesce a tenere alto il nome della trasmissione più amata della domenica soprattutto per la sua bravura. Con gli ascolti che spesso la premiano e le regalano tante soddisfazioni, nonostante ci siano delle persone che in passato hanno provato a ‘rottamarla’ per gli anni che sono avanzati anche per lei. In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha voluto ribadire la sua rabbia per questa idea che si ha delle persone anziane o di una certa età. Come se d’incanto la loro produttività scomparisse all’improvviso. Questa la denuncia in un certo senso di “Zia Mara” che da anni è la donna più apprezzata della domenica. A 70 anni, la conduttrice veneziana non si arrende all’avanzare dell’età. Anzi, appare più combattiva che mai e pronta a difendere con i denti la sua categoria.

Domenica In è come se fosse diventata negli anni una sua creatura, con il programma che ormai si conduce quasi da sé. La conduttrice ha anche svelato che non prepara niente, va a braccio, mentre ci sono tanti ospiti che si propongono di intervenire nel programma. La selezione poi ovviamente viene fatta da lei e dagli operatori del programma in sintonia con il momento e le scalette. Per domenica prossima si annuncia intanto un altro ‘puntatone’ con un ospite che può essere definito un big della musica italiana. Parliamo infatti di Renato Zero che avrà l’opportunità di presentare il suo nuovo lavoro discografico, oltre a poter fare una lunga chiacchierata con una sua vecchia amica. Ma ci saranno anche altri ospiti, a partire dal professor Le Foche che farà il punto della situazione nell’emergenza Coronavirus. Poi ci saranno anche Alessandra Mussolini ed il ministro della Giustizia Alessandro Bonafede.