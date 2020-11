MasterChef 10, ci siamo: partito il conto alla rovescia per la nuova edizione del cooking show più amato dagli italiani. Scopriamo i dettagli

Sale l’attesa per la nuova edizione del cooking show più amato dagli italiani. Nelle scorse ore è cominciata a trapelare qualche notizia sulla possibile data di inizio del programma, ma solo poco fa abbiamo scoperto, direttamente da uno spot in onda su Sky, la deadline. Il mese è quello di dicembre 2020, quello finale di un anno terribile per una serie di motivi. Prima di tutte l’emergenza Coronavirus, che sta devastando non solo l’Italia ma anche tanti altri paesi nel mondo. Poi tante morti illustri nel mondo e nel nostro paese, con la scomparsa di personaggi, rimanendo nei nostri confini nazionali, di Gigi Proietti e Diego Armando Maradona. Insomma, la speranza è quella che questo anno possa terminare al più presto, con la prospettiva di uno migliore all’orizzonte. La pandemia nel mondo ha stravolto usanze ed abitudini, con i palinsesti televisivi che giocoforza sono cambiati.

MasterChef 10 si allineerà agli altri programmi, con il rispetto massimo delle regole anti contagio per salvaguardare protagonisti a tecnici. Nulla sarà come lo scorso anno anche per quel che riguarda il cooking show più amato e seguito dagli italiani. Nella scorsa edizione il trionfo del veneto Antonio Lorenzon ha commosso tutti gli spettatori, adesso c’è grande curiosità per la nuova avventura che sta per cominciare. Come detto poco fa uno post pubblicitario andato in onda su Sky ha svelato la data di inizio: si parte giovedì 17 dicembre con la prima puntata. I giudici rimarranno gli stessi: Bruno Barbieri Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno comunicato nello spot che si tratterà di un edizione interamente dedicata al pubblico, che si aspetta nuove emozioni da questo programma. I cast sono andati avanti per settimane, ma adesso non rimane che cominciare il conto alla rovescia per la nuova avventura dei concorrenti in gara.