Fedez scherza con i suoi follower di Instagram: “Lui cresce, ma io sto invecchiando”

Fedez ha postato una serie di foto su Instagram scherzando con i follower che si dicono pazzi di lui e della sua famiglia

Il famoso rapper ed influencer ha postato una serie di foto su Instagram facendo una confessione ai suoi follower. Si tratta della sua età, ma anche di uno dei suoi amori della sua vita oltre a quello di Chiara Ferragni. Parliamo del piccolo Leone, che cresce ed è diventato una vera star del web. Con genitori del genere, che mangiano pane ed Instagram, non poteva essere altrimenti. La celebrità dei “Ferragnez” ormai nel nostro paese ha raggiunto livelli altissimi, con i follower che stravedono per ognuno di loro. Infatti ci sono i fan di Chiara ma anche del marito famoso rapper ed influencer. Ma a questo punto si può inserire nella lista dei personaggi famosi di famiglia anche il piccolo Leone, che cresce e diventa un personaggio amato dai follower.

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, ha compiuto 31 anni il 15 ottobre scorso. Ancora giovanissimo attende l’arrivo del secondo figlio, o meglio figlia, con un fiocco rosa che sta per arrivare nella casa dei celebri influencer. Infatti mamma Chiara è in dolce attesa, e tra qualche mese proverà nuovamente le forti emozioni che è riuscita ad avere con l’arrivo del loro primo figlio. Leone è diventato l’amore di tutti e adesso arriverà una sorellina per lui. Papà Federico ha voluto scherzare con i follower, evidenziando come stia crescendo Leone. Con una serie di scatti con il figlioletto da appena nato ad oggi ha voluto sottolineare la crescita del figlio ed il suo ‘invecchiamento’. Foto che hanno scatenato la reazione dei follower, che hanno riempito di complimenti Leone, ma anche il padre, che soprattutto per le giovani fan è tutt’altro che vecchio. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.