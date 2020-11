Diletta Leotta con l’inseparabile amica Lorenza Di Prima. Ma i fan guardano altrove

Diletta Leotta ha pubblicato una foto insieme all’amica inseparabile Lorenza Di Prima. Ma i suoi follower hanno puntato su di lei gli occhi

La giornalista ha postato una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che fanno impazzire i follower. Ancora una volta protagonista su Instagram, la bellezza siciliana ha voluto mostrare la sua forte amicizia con l’amica Lorenza Di Prima. “Sempre insieme” la didascalia allo scatto pubblicato sul suo profilo ufficiale che anche stavolta ha ricevuto una pioggia di like e di commenti da parte dei follower che si sono scatenati alla visione della foto. Bellissime entrambe, il pubblico di Instagram si è però soffermato ancora una volta su un dettaglio bollente che è emerso dallo scatto. Non è la prima volta che accade, con gli ammiratori della prima donna di Dazn che riscuote come sempre un grandissimo successo di pubblico. Che si tratti di foto o di Instagram Stories poco cambia, il successo per lei è sempre garantito e costante. Con i numeri che la fanno apparire come una delle regine indiscusse del web. Ma per lei non ci sono solo complimenti. Infatti spesso arrivano delle critiche anche abbastanza forti da follower che non apprezzano in suo modo ritenuto eccessivo di esporre sempre in pasto ai fan le sue curve.

Diletta Leotta è un personaggio amatissimo ma anche criticato. Alla lista delle persone che non apprezzano la giornalista si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli, che ha affermato di non capire cosa ci trovasse di interessante Daniele Scardina in lei. Ricordiamo che tra i due probabilmente è calato definitivamente il sipario, con la relazione che si è interrotta prima in estate e poi poche settimane fa, dopo un tentativo di riavvicinamento che avrebbe cercato lo stesso pugile. In attesa di avere certezze sulla loro rottura, segnaliamo anche le parole non dolci della Lucarelli nei suoi confronti. Intanto la diretta interessata va avanti per la propria strada, continuando a far perdere la testa ai suoi ammiratori a suon di post che mettono in risalto le sue curve bollenti. Cosa che è accaduta sia in una delle IG Stories ma anche con il post con l’amica Lorenza Di Prima. Soprattutto nel post con l’amica inseparabile i follower sono rimasti a bocca aperta per un particolare bollente emerso dalla sua maglietta. La trasparenza ha fatto intravedere le sue curve che hanno scatenato Instagram. Tanti i commenti anche ironici dal web, con i follower che hanno posto l’attenzione sul particolare bollente. “C’è chi ha zoommato e chi mente” hanno scritto in tanti. A sottolineare lo spirito ironico ma anche la bellezza che da sempre fa perdere la testa ai suoi ammiratori. Post che abbiamo pubblicato sotto, come sempre lasciando a voi i commenti.