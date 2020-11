Un protagonista del Collegio, ha annunciato su Instagram di essere positivo al Covid, scopriamo chi è lo studente in questione e quali sono le sue condizioni di salute

Uno dei protagonisti del Collegio 5, ha confessato su Instagram di aver contatto il Coronavirus, l’edizione di quest’anno è ambientata nel 1992, i giovanissimi sono al centro del programma, tra loro diverse personalità e problematiche che i professori devono saper gestire e sopportare, ma negli ultimi giorni uno degli studenti ha annunciato di aver contratto il Covid, ecco di chi è lo studente.

Si tratta di Marco Crivelli, uno degli studenti del Collegio 5, qualche ora fa, ha dato l’annuncio su instagram di essere risultato positivo al test, la sua esperienza nel programma della Rai è durata poco e on è iniziata nel migliore dei modi, da subito infatti si è fatto riconoscere per il suo caratterino ribelle e per essere contro le regole imposte dalla scuola, infatti è stato espulso dal collegio per aver violato il regolamento, insieme a sue due compagni ha ufficialmente dovuto abbandonare il programma, il preside e gli insegnanti più volte hanno allertato i ragazzi a rispettare le regole, punendoli più volte, ma i ragazzi non hanno mai imparato la lezione, per questo motivo hanno dovuto prendere una decisione ancora più seria, cacciandoli definitivamente dal reality.

Ma non è l’unica brutta notizia che l’ex protagonista del Collegio ha dovuto affrontare, infatti qualche ora fa, tramite Instagram ha dato la notizia ai suoi followers, dicendo di essere positivo al Covid e invita soprattutto i giovanissimi che lo seguono, ad avere la massima cautela e a proteggersi indossando sempre la mascherina.

Marco Crivelli, l’annuncio su Instagram “sono positivo al Covid, proteggetevi”

Marco de Il Collegio annuncia di aver contratto il Covid. #ilcollegio pic.twitter.com/pT4xdEAKCu — disagiotv (@disagio_tv) November 22, 2020

Il giovanissimo Marco Crivelli, ha confessato sul suo profilo personale “Ragazzi sto facendo questa storia perchè vi volevo informare che stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid.” il protagonista del Collegio ha voluto informare i suoi followers sul suo stato di salute e ha detto “Vi volevo dire che io sto bene, non ho sintomi e vi volevo dire che se nei prossimi 14 giorni vedete che non posto è perchè sono in quarantena a casa e non posso ovviamente uscire di casa. Mi raccomando, mettetevi la mascherina”, il giovane protagonista ha voluto lanciare un messaggio ai piccolissimi che lo seguono invitandoli a proteggersi da questo brutto virus.

Il ragazzo si era scusato precedentemente per il suo comportamento all’interno del Collegio dichiarando “ce la siamo cercata, rivedendomi mi vergogno per quello che ho fatto e devo dire che mi sta bene“, queste le parole di Marco quando si è rivisto in tv, soprattutto nel momento in cui è stato espulso, ha voluto far capire di aver imparato la lezione.

In molti sul web si stanno chiedendo se il ragazzo può aver messo a rischio gli altri studenti e tutti gli altri partecipanti del Collegio, la risposta è no perché il programma è stato registrato questa estate e quindi non ci sono stati altri contagi all’interno del programma, auguriamo a Marco di guarire al più presto.

