Steven e Angelica muoiono in strada: 18 e 17 anni, lei era incinta di quattro mesi

Steven e Angelica sono morti mentre tornavano verso la loro casa a Villacidro, non lontano da Cagliari. Stavano insieme, avevano 18 e 17 anni e la ragazza era incinta di quattro mesi.

Terribile incidente stradale a Villasor, piccolo comune nei pressi di Cagliari, dove venerdì pomeriggio hanno perso la vita Steven Carbini e la fidanzata Angelica Angulo. Giovanissimi, rispettivamente 18 e 17 anni, i due ragazzi si sono scontrati sulla Strada Statale 196, con la Mercedes presa a noleggio sulla quale viaggiavano nonostante Steven non risultasse in possesso della patente di guida, contro un trattore. Per loro, purtroppo, non c’è stato scampo.

Uno scontro violentissimo, quello tra l’auto dei ragazzi ed il mezzo agricolo, che li ha uccisi sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente, sulla quale sarà comunque necessario fare piena luce, Steven, che era alla guida, avrebbe cercato di effettuare un sorpasso, trovando improvvisamente di fronte a sé il trattore, alla guida del quale si trovava un residente locale che, in conseguenza dello schianto è stato ricoverato in codice rosso, ma fortunatamente, non in pericolo di vita.

Dramma nel dramma: Steven e Angelica aspettavano un figlio. La ragazza, infatti, era incinta di quattro mesi. Una coppia giovanissima e benvoluta in città: lavoravano a Cagliari ma si erano stabiliti a Villacidro, il paese d’origine della famiglia del ragazzo, mentre Angelica, nata in Costa Rica, aveva trascorso quasi tutta la vita nel capoluogo sardo. Insieme, avevano intenzione di ristrutturare una casa di proprietà della famiglia di Steven, proprio nel comune di Villacidro. E’ lì che stavano facendo ritorno, prima del terribile incidente.

Il dolore, che ha scosso profondamente tutta la comunità locale, ha colpito nel profondo i familiari dei ragazzi. A testimoniarlo è Claudia, la sorella di Steven, che attraverso la propria pagina Facebook rende noto anche l’appuntamento per l’ultimo saluto ai due giovani fidanzati. I funerali si svolgeranno domani, martedì 23 novembre, a Villacidro, nella parrocchia di Santa Barbara, “Vorrei che mi aiutaste a radunare più moto e scooter possibili come avrebbe voluto lui. Vorrei che gli facessimo sentire le sgasate fino al paradiso! Ve ne sarei davvero grata”, si legge nel suo toccante annuncio.