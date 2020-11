4 ristoranti: Alessandro Borghese è stato avvistato in una nota città per una nuova ed avvincente puntata del suo programma di successo. Tutti i dettagli

Alessandro Borghese è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. La sua grande passione per il cibo e la bravura nella sua arte lo hanno portato a diventare un icona del ‘food’ nel nostro paese. Bravo anche nel ruolo di conduttore, negli ultimi anni sta riscuotendo un discreto successo anche con i programmi televisivi che conduce con bravura e simpatia. Parliamo in particolar modo di “4 ristoranti” che ormai da anni è diventato una passione per il pubblico televisivo. Il format è da sempre stato il vero successo della trasmissione, con il conduttore in giro per l’Italia a scovare nelle varie città locali che si fronteggiano per il primato da conquistare a suon di voti. Grande attesa anche per la nuova stagione, che per ovvi motivi sarà condizionata dall’emergenza Coronavirus, aspetto che in ogni caso sta costringendo ad importanti modifiche tutti i programmi televisivi.

4 ristoranti di Alessandro Borghese è pronto per una nuova puntata. Da qualche giorno il noto conduttore è stato riconosciuto da tantissimi fan per strada in una città famosa. Parliamo di Parma, terra di prodotti culinari importanti, una delle gemme dell’Emilia Romagna che di sicuro rappresenta la nuova tappa del conduttore e del suo programma. Tanto entusiasmo nella cittadina, con i follower che si sono avvicinati spesso a Borghese per una foto o un autografo. Ovviamente c’è massimo riserbo per i 4 locali che nella puntata si fronteggeranno per la palma di miglior ristorante. Come detto saranno importanti i protocolli di sicurezza da rispettare per fare in modo che tutto possa svolgersi nel massimo della tranquillità di tutti gli attori coinvolti nella trasmissione. Intanto il conduttore sta pubblicando tanti scatti dalla città di Parma in attesa della nuova puntata di uno dei programmi più seguiti dal pubblico.