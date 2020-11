Vediamo insieme il grave lutto che ha colpito la famosa dama del trono over di Uomini e Donne, e cosa è successo nel dettaglio.

Il programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi è sempre molto amato e seguito, ma purtroppo è stato colpito da un grave lutto.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo.

Uomini e Donne grave lutto: è morta la famosa dama del trono over

Il famoso programma che va in onda il pomeriggio è sempre molto amato e seguito, ed in questi ultimi mesi si è unito nella versione normale ed in quella over, stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne.

Ma come abbiamo scoperto da poco è stato colpito da un grave lutto, per quanto riguarda la perdita di una delle sue protagoniste nella versione Over.

E’ venuta a mancare Maria S, e la notizia è arrivata da un’altra ex dama, ovvero Anna Tedesco, che lo ha comunicato sul suo profilo social di Instagram.

La dama, ed amica di Giorgio Manetti, Anna, ha scritto le seguenti parole, per Maria che ha perso la sua battaglia contro il Covid:

“Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore….Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria“.

Inizialmente si pensava ad una notizia falsa girata su vari profili social, ma ne hanno dato poi conferma gli amministratori della pagina “blog di Uomini e Donne” che hanno confermato l’accaduto e scritto che ha avuto il Covid ma poi è stata colpita da aneurisma celebrale.

La notizia che aveva contratto il virus, era stata diffusa dalla figlia ed aveva confermato che Maria S. era ricoverata a Catania.

La partecipazione della dama si era fatta notare per la sua simpatia e per i modi duri, che spesso aveva, come quando ha imitato la super opinionista Maria De Filippi.

Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze in questo momento così difficile per loro.