Valentino Rossi potrebbe aver finalmente deciso di fare il grande passo. Dopo quattro anni di fidanzamento con la modella Francesca Sofia Novello, potrebbe essere ormai pronto a mettere su famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA SOFIA NOVELLO (@francescasofianovello)

LEGGI ANCHE > BARBARA D’URSO SCOOP: L’OSPITE DICHIARA “SONO STATA UN FLIRT DI FLAVIO BRIATORE”

La bellissima modella era apparsa come valletta al Festival di San Remo, facendo per la prima volta la sua apparizione nel mondo dello spettacolo. Da allora la carriera della Novello è spiccata, affermandosi anche come influencer e testimonial di molte case di moda. La 27 enne e il pilota 40enne sono sempre stati molto riservati e sono pochissimo i dettagli della loro storia d’amore ma la modella è recentemente apparsa sul suo profilo Instagram con un’importante novità. In una delle ultime foto pubblicate infatti, Francesca mostra orgogliosa un prezioso anello di diamanti che indossa al dito anulare. Recentemente, per la prima volta, il nove volte campione del Mondo del Moto Gp, ha confessato di voler diventare papà e di aver finalmente trovato la donna giusta per farlo. E ora pare stia compiendo il primo passo verso la creazione di una grande famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA SOFIA NOVELLO (@francescasofianovello)

Francesca e Valentino si sono conosciuti nel 2016 quando la modella partecipò al moto GP in qualità di “ombrellina”. Valentino notò subito la bellezza della ragazza e poco dopo i due si fidanzarono. A quattro anni dal fatidico incontro la coppia sembra più innamorata che mai. Dopo la convivenza forzata del lockdown, i due si sono concessi una romantica vacanza in barca e sembrano essere più uniti che mai. La bella modella segue il campione in trasferta ogni volta che può e adesso che il pilota ha detto addio alla Yamaha, potrebbe esserci più tempo per concentrarsi sulla sua vita privata e decidere la data del lieto evento. Prima della relazione con Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi è stato fidanzato per quattro anni con la modella Linda Morselli. Dopo la fine della loro relazione entrambi hanno ritrovato l’amore in pochissimo tempo. Lei a fianco del pilota spagnolo Alonso, con il quale vive da quattro anni.

LEGGI ANCHE > ARISA STRAVOLGE COMPLETAMENTE IL SUO LOOK: “È UNA LOTTA CONTINUA”