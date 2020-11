Fabrizio Moro ospite di Domenica In, Mara Venier è riuscita a metterlo imbarazzo, facendo domande scomode al cantante, ecco la sua reazione

Fabrizio Moro è tornato come ospite nella trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier, il cantante ha voluto parlare dei suoi futuri progetti, oltre ad aver concluso il suo ultimo album Canzoni d’amore nascoste, si sta cimentando a fare il regista lavorando a un film che sarà ambientato tra pugili e combattimenti, durante l’intervista Moro ha cantato alcune canzoni famosissime e Mara come al solito non è riuscita a non fare domande sulla vita privata del cantante, spingendosi a entrare nel dettaglio sulla vita amorosa di Fabrizio è riuscita a metterlo in imbarazzo, ecco quali sono le domande pungenti della conduttrice.

Fabrizio Moro è una persona molto riservata, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ma a farlo sciogliere di fronte alle telecamere, ci ha pensato Mara Venier, infatti il cantante si è lasciato andare durante l’intervista dichiarando di aver vissuto molte relazioni turbolente, oggi è single ma vorrebbe trovare un equilibrio sentimentale che ancora non è riuscito a ottenere, proprio per questo motivo Mara ha preso la palla al balzo per infliggere al cantante delle domande scomode che l’hanno messo in imbarazzo.

Leggi anche->Iva Zanicchi guarita dal Covid: “Emergenza vera, donerò quello che posso”

L’intervista di Mara Venier a Fabrizio Moro, “ti vengono a trovare a casa?”

Come dicevamo Mara non si è tirata indietro di fronte alla vita sentimentale di Fabrizio Moro, ha cercato di indagare sui suoi ultimi flirt, il cantante ha risposto alle sue domande visibilmente imbarazzato, Moro ha confessato alla Venier “Ho sempre vissuto le relazioni in maniera tormentata e a 45 anni sono solo. In questo momento sono single“, sentendo questa dichiarazione Mara non poteva che mettere il dito nella piaga chiedendo “Ma single felice o single depresso?”, lui ha risposto sorridendo di essere un single felice, anche se il fatto di essere solo a 45 anni non deve essere facile per lui, che sembra essere alla ricerca di una famiglia, Mara non contenta ha inflitto un altra domanda pungente “Ma avrai delle amiche no? Magari che ti vengono a trovare a casa” a questo punto l’imbarazzo è calato nello studio televiso, la Venier è scoppiata a ridere vedendo la faccia sconvolta di Moro, e lui ha risposto a tono alla conduttrice dicendo “Ma cosa mi vuoi far dire? Sì, ho tante amiche“.

Mara ha cercato di cambiare discorso chiedendo a Fabrizio di cantare ancora le sue canzoni, ma prima Moro ha voluto precisare che le sue canzoni d’amore sono dedicate solo ai suoi figli e non a presunte ex fidanzate, segno che le relazioni che ha avuto non hanno lasciato un segno importante dentro di lui, anche se nell’ultima lunga relazione d’amore ha appunto avuto anche due figli Anita e Libero.

Leggi anche->Barbara D’Urso scoop: l’ospite dichiara “Sono stata un flirt di Flavio Briatore”