Un altro colpo di scena a Matrimonio a prima vista. L’inaspettata coppia composta da Sitara e Andrea, dopo pochissimi mesi, ha deciso di non proseguire la relazione. Ecco cos’è successo.

La quinta edizione di Matrimonio a prima vista non smette di stupire i telespettatori. Le coppie hanno terminato la loro esperienza televisiva e nessuna delle tre, alla fine, è rimasta insieme. Un piccolo fallimento per gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini, che avevano scommesso tutto sulle relazioni create ad arte per poter durare nel tempo. Dopo la separazione a sorpresa tra Giorgia e Luca, avvenuta qualche settimana fa, anche la coppia composta da Sitara e Andrea si è detta addio. I due avevano sposato altri concorrenti del reality ma durante la puntata di confronto tra le tre coppie si erano conosciuti e inaspettatamente innamorati. Un colpo di scena mai visto prima nel programma che aveva lasciato perplessi gli autori e i tre esperti, che non pensavano che Sitara e Andrea potessero essere compatibili. E in realtà avevano ragione: la coppia dopo pochi mesi ha deciso di terminare la relazione. Andrea ha raccontato che la separazione è avventura senza grandi drammi, e sarebbe finita perché durante la messa in onda delle puntate, la nuova fidanzata non avrebbe accettato il comportamento di Andrea con la moglie. Spesso critico e capriccioso secondo Sitara, sarebbe stato troppo altalenante nel comportamento con Nicole. Inoltre Andrea racconta che vivere la relazione in modo clandestino non è stato facile. I protagonisti del reality infatti non potevano svelare l’evoluzione delle loro relazioni fino alla fine del programma televisivo. Infine, Sitara non è riuscita a trovare lavoro a Pesaro, città di Andrea, dovendo quindi continuare la relazione a distanza.

Sitara conferma la versione dell’ex, raccontando che effettivamente vedere il suo comportamento all’interno della relazione con Nicole le ha fatto capire il reale carattere di Andrea. Secondo la romana il 28enne non sarebbe predisposto ad accettare nessun tipo di critica perché “viziato emotivamente” e dopo un’attenta analisi è arrivata alla conclusione che il loro rapporto non avrebbe avuto un futuro. Secondo gli esperti effettivamente i due non presentavano caratteri e attitudini compatibili e in pochissimo tempo questa realtà si è verificata. Sitara e Andrea si incontreranno di nuovo in un inedito episodio dedicato proprio alla loro relazione e a quella tra Luca e Giorgia.

