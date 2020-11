Amici di Maria De Filippi, concorrente denunciato per diffamazione – FOTO

In corso un triste episodio di body shaming che ha coinvolto l’ex concorrente del reality Amici di Maria De Filippi, Daniel Piccirillo in arte Daniel Cosmic. Il 18enne è stato denunciato per diffamazione aggravata dai futili motivi.

Daniel Piccirillo in arte Daniel Cosmic è diventato famoso per aver partecipato al reality Amici di Maria De Felippi durante la stagione 20018/2019. Il ragazzo ha subito dimostrato un grande talento e da allora la sua carriera non si è più fermata, rendendolo un idolo tra i più giovani. Oltre alla musica però Daniel Cosmic è diventato famoso per la bufera causata dalle pesanti offese da parte del 18enne a danno di una sua giovanissima fan. Durante una diretta Instagram con i suoi fans l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, aveva appellato una ragazza 16enne con aggettivi offensivi riguardanti il suo peso e il suo aspetto fisico. Tantissime le frasi offensive rivolte alla fan accusata dal cantante di non avere un aspetto fisico gradevole. “Non è che ti mangi anche tua madre” e “Come stiamo? Se non ci mangi, stiamo molto bene” sono solo alcune delle espressioni che Cosmic ha rivolto alla ragazza. A seguito del comportamento del cantante la ragazza è caduta in un forte stato di depressione, rifiutandosi di uscire dalla sua stanza per settimane e i genitori hanno ritenuto necessario sporgere denuncia contro il cantante napoletano. Subito dopo il triste episodio Daniel che ha ammesso pubblicamente di aver sbagliato, cercando di giustificarsi chiarendo che era uno scherzo e pensava di essere divertente.

LEGGI ANCHE > TEMPTATION ISLAND, ANNA E GENNARO: LEI INNAMORATA DEL TENTATORE MARIO

Anche il suo manager Francesco Facchinetti è intervenuto cancellando tutti i social del ragazzo, fino a quando non avrà la maturità necessaria per capire l’importanza e la responsabilità di essere d’esempio a migliaia di suoi coetanei. I social permettono di essere raggiunti da tantissime persone e dare messaggi positivi e non discriminatori è d’obbligo.

Le scuse pubbliche e la cancellazione dei social però non hanno risparmiato a Daniel Cosmic una punizione e dovrà affrontare il processo penale . Il cantante, difeso dall’avvocato Marco Brenna, dovrà rispondere delle accuse di diffamazione aggravata dai futili motivi.

LEGGI ANCHE > GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA, A ROMA PER LE PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA