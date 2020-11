Uomini e Donne, Tina ancora contro Gemma: “L’ha cambiata, si è rifatta anche quella” – VIDEO

Uomini e donne, puntata scoppiettante anche quella di oggi con un inizio davvero forte con la dama e l’opinionista che si punzecchiano

Nella puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi non ci poteva essere un inizio migliore, con un litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che ha scaldato la versione over dello storico programma. Che le due donne non siano mai in sintonia è ormai storia vecchia. Ma oggi entrambe sono apparse in grandissima forma, con un botta e risposta davvero sensazionale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Due caratteri davvero opposti quelli della dama torinese e dell’opinionista romana, che da anni è un volto noto della trasmissione forse più popolare della De Filippi. La pagina ufficiale Instagram del programma ha immortalato questo momento con un video che ha avuto un successo clamoroso. Tanti i commenti da parte dei follower che hanno preso le parti di una delle due contendenti.

Uomini e donne è cominciato oggi con un botta e risposta che vale la pena di raccontare. Nello studio le protagoniste hanno cominciato a punzecchiarsi a loro modo. “Ha cambiato anche la voce, si è rifatta anche la voce” ha esordito Tina nei confronti della vamp torinese. “E’ vero, ho la voce più rauca, più sensuale” ha risposto Gemma. “Ma tu sei sempre sensuale con quel volto” ha ribattuto Tina. “Comunque ben tornata Tina, ti accolgo anche con il sorriso, cosa vuoi di più” ha continuato Gemma, che però è stata stoppata dall’opinionista romana: “Intanto fai meno la spiritosa che non è la giornata adatta oggi”. Un inizio che ha scaldato il pubblico, che anche sotto il post della pagina ufficiale del programma ha commentato. E voi cosa ne pensate dei continui litigi tra le due? E chi preferite? La vamp torinese o la celebre opinionista romana?