Tanti dubbi all’interno della casa del GF Vip. Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti della casa più spiata d’Italia, la notizia che il programma non finirà a dicembre, come programmato, ma continuerà fino a metà febbraio. Arrivano le reazioni dei concorrenti del reality.

E se all’inizio i Vipponi del GF Vip sembravano aver accettato senza protestare la notizia del prolungamento del reality fino a febbraio, nelle ore successive dopo un’attenta riflessione, sono iniziati i dubbi della maggior parte degli inquilini. Il primo ad avere delle perplessità è stato Francesco Oppini. Il figlio della Parietti, subito dopo la diretta aveva manifestato la volontà di uscire prima per occuparsi dei suoi impegni lavorativi, una decisione che non è piaciuta per niente a Tommaso Zorzi che ha interpretato la cosa come un abbandono da parte dell’amico. Subito dopo anche Elisabetta Gregoraci, ha deciso che non rimarrà dentro la casa. La showgirl ha dichiarato di non poter stare così tanto tempo lontana dal figlio Nathan Falco. Una decisione presa anche in vista del Natale, un’occasione imperdibile e da trascorrere assieme a tutta la sua famiglia. Quando ha comunicato la notizia a Pierpaolo però ha specificato che pur avendo anche lui un figlio, non deve abbandonare il reality perché è troppo importante per la sua carriera lavorativa. Stando all’interno della casa e facendosi conoscere di più dal pubblico l’ex velino potrebbe garantire al figlio una vita migliore. Il 30enne ha confermato, che pur con grande dolore per la mancanza del bambino, rimarrà nella casa. Anche Dayane Mello, come Elisabetta, non si sente di trascorrere le festività senza la sua bambina di sei anni ed è intenzionata ad uscire dal reality.

LA vera sorpresa però arriva da Enock. Il ragazzo non sembra intenzionato a voler continuare la sua esperienza all’interno della casa. Il fratello di Mario Balotelli ha ammesso di non aver più le forze psicologiche per continuare il gioco. Il 27enne effettivamente è stato bersaglio di pesanti accuse nelle ultime settimane, soprattutto dalla nuova compagna di avventura Selvaggia Roma, che lo accusa di tradimento nei confronti della fidanzata Giorgia. Insomma 4 concorrenti sembrano decisi a dire addio al reality ma non è finita qui. Anche Stefania Orlando, Adua Del Vesco, hanno richiesto al Grande Fratello di poter parlare con i famigliari per poi decidere cosa fare. L’unico che non ha mai avuto un solo dubbio se rimanere nella casa è stato Andrea Zelletta, che ha raccontato tutti i sacrifici fatti per aggiudicarsi questa incredibile opportunità che non si farà di certo scappare.

