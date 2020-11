All Together Now: tutte le anticipazioni e i concorrenti della puntata di stasera

All Together Now: stasera in onda la quarta puntata del talent musicale condotto da Michelle Hunziker. Tutti i dettagli della serata

Tra poche ore andrà in scena la quarta puntata del talent musicale di successo che sta emozionando il pubblico. L’appuntamento del mercoledì sera è atteso anche oggi, con 9 concorrenti in gara che si sfideranno alla ricerca del titolo, con eliminazioni senza esclusione di colpi. Ricordiamo che da questa edizione non ci sono solo Michelle Hunziker e J-Ax alla guida del muro del cento. Ma anche altri tre componenti della giuria tecnica. Parliamo di Rita Pavone, Francesco Renga ed Anna Tatangelo. Proprio l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha scritto un lungo post su Instagram che anticipa le sorprese di questa quarta puntata: “Manca poco alla quarta puntata di All Together Now!Stasera 21:30 #canale5! Ho grande rispetto per tutti i ragazzi che si esibiscono ad #AllTogetherNow perché sono la prima che rispetta la musica e lo stare sul palco”.

All Together Now è un talent musicale che sta riscuotendo un successo clamoroso in questa edizione. Anche per le storie che spesso racconta, di concorrenti bravi e talentuosi, che cercano una grande opportunità per mettersi in mostra. Ad oggi sono nove i concorrenti in gara. Parliamo di Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio, Savio Vurchio, Gli Amabili, Silvia Rita Iannone, Kam Eki, Dalila Cavalera e Beatrice Baldaccini. Sempre nel suo post Anna Tatangelo ha continuato il racconto della sua esperienza nel programma: “Avere la possibilità di dare voce alle emozioni è davvero un privilegio, ed oggi più che mai provo questa sensazione di gratitudine, proprio ora che la musica è una cornice un po’ trascurata, in questo periodo così difficile ✨ Ma basta poco per non sentirsi soli. Grazie perché so che ci siete sempre ❤️ Ora però mi rimetto a lavoro 🙃”. A questo punto non vi resta che guardare la puntata di stasera.