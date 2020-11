Dopo la decisione della Gregoraci, Pierpaolo domanda alla showgirl come il figlio reagirà dopo averli visti insieme al Gf Vip, lei risponde “vedrà la nostra amicizia speciale”

Ormai nella casa del Gf Vip non si fa altro che discutere sulla notizia shock data da Alfonso Signorni, sul prolungamento del reality fino ai primi di febbraio.

Elisabetta Gregoraci è una delle vippone convinte di voler abbandonare il programma, la showgirl preoccupata per il figlio non vuole rinunciare a passare le feste natalizie senza di lui, la Gregoraci si è sfogata su questo argomento con l’amico speciale, Pierpaolo Pretelli, il quale l’ha ascoltata per poi farle alcune domande, soprattutto si è chiesto cosa penserà suo figlio su di lui e sul rapporto che ha avuto all’interno della casa con Elisabetta.

Pierpaolo alla Gregoraci “cosa penserà di me?”

Pierpaolo domanda senza peli sulla lingua ad Elisabetta “quando tuo figlio ti chiederà, mi chi era quello? tu cosa gli risponderai?” la showgirl risponde a Pierpaolo che sicuramente parlerà al figlio del suo rapporto speciale con lui e gli dirà che è stato uno dei concorrenti con cui ha legato di più rispetto agli altri, ma poi ha specificato “non è mai successo niente ma gli dirò che sei un amico speciale del Grande Fratello, cui mamma ha fatto questa avventura, mamma parlava molto di più con lui rispetto agli altri” e ha aggiunto che non sa se Flavio Briatore gli abbia fatto vedere qualche clip, ma è sicura che qualcosa abbia visto perché prima del suo ingresso nella casa, Nathan si era creato un profilo su Instagram, anche se lei non era d’accordo, Elisabetta pensa che sui social sicuramente avranno creato delle fanpage su di loro e per questo avrà visto qualche video che li ritrae in atteggiamenti intimi.

Elisabetta confessa a Pierpaolo di voler abbandonare la casa, anche se molto dispiaciuta di lasciare il percorso a metà, sente il dovere di tornare da suo figlio, che è sempre al primo posto rispetto al resto, solo l’idea che Nathan possa avere bisogno di lei non le permette di vivere serenamente il suo percorso nel reality, per questo motivo è intenzionata a lasciare la casa del Gf Vip.

La Gregoraci sembra convinta di questa decisione, scopriremo nella prossima puntata se è intenzionata davvero ad abbandonare il gioco o se è stato solo un momento di debolezza.

