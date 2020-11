Pietro, nipote di Paola Perego, compie 2 anni e la conduttrice condivide sui social una carrellata di tenere fotografie che ripercorrono i loro momenti insieme.

Con l’arrivo di Pietro, il primo nipote della conduttrice, la vita di Paola Perego è radicalmente cambiata: ora non ha occhi che per lui. E infatti in occasione del suo compleanno Paola dedica al piccolo un tenero post Instagram che ripercorre le tappe della sua vita, dall’ecografia ai recenti momenti di gioco insieme.

Pietro, spettatore attento de “Il filo Rosso”

Non è la prima volta che la nonna pazza d’amore immortala il piccolo di casa, facendolo così diventare il soggetto preferito dei suoi post Instagram: molte volte infatti si è fotografata insieme al nipote Pietro. Ad esempio risale a solo pochi giorni fa, esattamente al 21 novembre, il debutto televisivo di Paola Perego come conduttrice del suo nuovo programma pomeridiano “Il filo Rosso” su Rai2, quando a fare il tifo per Paola tra la schiera di fan ne è spuntato uno particolarmente speciale, anzi, “d’eccezione”, come lo ha chiamato la stessa conduttrice e che, da casa, ha seguito attento la trasmissione. Si tratta proprio del nipote Pietro, di soli due anni. Il piccolo, figlio di Giulia Carnevale (primogenita 26enne di Paola Perego avuta dall’ex marito Andrea Carnevale) e del suo fidanzato Filippo Giovannelli, è stato filmato mentre seguiva la nonna in tv ed il video è stato poi postato dalla Perego sul suo profilo Instagram. “Chi è?”, chiede la mamma seduta accanto a lui. “Nonna!”, risponde molto teneramente il bambino. Un momento molto dolce catturato in una clip che ha ricevuto migliaia di like e commenti da parte dei followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Gli auguri di nonna Paola

Ma gli scatti più speciali Paola li ha tenuti per l’occasione del secondo compleanno del bimbo: ecco quindi la fotografia della prima ecografia, la prima volta in cui l’ha potuto tenere commossa tra le sue braccia, e le fotografie più recenti che mostrano tutta la sua energia e vivacità. “Mi chiedo come abbiamo fatto a vivere senza di te. Due anni, un amore immenso. Auguri amore mio #PIETRO“, ha scritto la tenera nonna in didascalia alla carrellata di foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Paola Perego: “Diventare nonna è essere mamma due volte”

L’arrivo di Pietro in famiglia era molto atteso ed ha portato una gioia incontenibile nella vita della conduttrice. Paola Perego infatti, che oltre a Giulia ha un altro figlio (Riccardo, di 22 anni) alla notizia di un nipote in arrivo aveva subito ammesso di essere entusiasta. “Diventare nonna è essere mamma due volte“, aveva spiegato in un’intervista, continuando: “Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo“. Una felicità esplosiva e inestinguibile, che la Perego non manca di condividere quasi quotidianamente con tutti i suoi followers. A quando il secondo nipote? Paola già lo aspetta.

Leggi anche -> Amadeus: incidente durante il programma con l’ospite: “Si era incastrato”

Leggi anche -> X Factor, Emma Marrone offende Mika e il web si scatena