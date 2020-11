Notte di scontri nella casa del Gf Vip. Mentre Giulia Salemi si sfoga nel giardino con Dayane Mello, per le insinuazioni fatte da Elisabetta Gregoraci, secondo la quale Giulia avrebbe fatto la gatta morta con il suo ex marito Flavio Briatore, in camera da letto va in scena la tragedia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

La notizia del prolungamento del Gf Vip fino a febbraio ha decisamente scosso gli animi degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Se inizialmente, forse anche per i video di supporto dei loro cari, i concorrenti sembravano aver preso con diplomazia la decisione della produzione di far continuare il programma per altri 3 mesi, subito dopo la diretta sono iniziati i primi malumori. In primis Francesco Oppini che ha ricordato di avere un lavoro al di fuori del reality e la prolungata assenza potrebbe creargli alcuni inconvenienti. Il figlio della Parietti infatti, durante una riflessione ha anche preso in considerazione l’opzione di uscire dalla casa prima del termine del programma. Tommaso Zorzi non pare accettare di buon grado le parole di Oppini e sorprendentemente la prende come un’offesa personale. Secondo l’influencer, Francesco dovrebbe stargli vicino in un momento così difficile, e soprattutto dovrebbe essere un supporto, mentre sempre secondo Tommaso, non starebbe considerando la loro amicizia. Trova assurdo il fatto che Oppini pensi alla sua vita fuori e non alle dinamiche che si sono create all’interno della casa.

LEGGI ANCHE > GF VIP, TOMMASO ZORZI SCHERZA SULL’AMICO FRANCESCO OPPINI: “E’ IL MIO RAIMONDO” – VIDEO

Il figlio della Parietti cerca di far capire a Zorzi, che a differenza sua, il suo mondo non è inerente al mondo dello spettacolo e deve occuparsi anche degli altri aspetti della vita al di fuori, compresi il lavoro e la relazione con la fidanzata. Zorzi sentite le parole di Oppini si offende a morte chiarendo che anche lui ha una vita fuori. Le incomprensioni aumentano soprattutto perché la confidente di Zorzi, Stefania Orlando tenta di difendere Francesco. Zorzi si innervosisce ancora di più, attaccando anche l’amica e chiarendo che lei dovrebbe essere al suo fianco e non coalizzarsi con Oppini. L’influencer ad un certo punto sbotta e decide di andare a dormire nell’altra stanza assieme ad Elisabetta Gregoraci. Un altro litigio nato per le incomprensioni dei due amici che spesso sembrano non capirsi. Vedremo se Francesco Oppini deciderà di rimanere questi 3 mesi nella casa e soprattutto se la loro amicizia resisterà altri 90 giorni.

LEGGI ANCHE > PAOLO BROSIO, LA FIDANZATA HA BACIATO UN ALTRO? LA VERITÀ A LIVE- NON È LA D’URSO