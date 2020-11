Eva Henger, l’intimo rosso stuzzica i follower: “La mente viaggia nel passato”

Eva Henger stuzzica i follower di Instagram con un post dei suoi: in intimo rosso la showgirl riporta alla mente dei ricordi del passato

La showgirl è riuscita ancora una volta a scatenare i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Ma dallo scatto è emersa anche la sua bellezza e sensualità che fa impazzire i fan che l’apprezzano nelle sue uscite televisive ma anche sul web. Dai salotti di Barbara d’Urso alla sua pagina del profilo Instagram il passo è breve, ed il successo rimane costante. Infatti l’ex attrice porno negli anni si è costruita un personaggio, diventando uno dei volti noti e celebri anche sul web. E non solo per il suo passato che fa sognare i suoi follower. Infatti adesso la madre dell’influencer Mercedesz riesce ad avere un seguito forte sui social, anche per la partecipazione nei programmi di intrattenimento. Tanti gli screzi con la figlia Mercedesz che hanno diviso l’opinione pubblica.

In ogni caso la showgirl viene apprezzata tantissimo per il suo aspetto fisico. La 48enne di origini ungheresi ha mantenuto negli anni un fisico perfetto e delle curve che fanno sognare i fan. Sua figlia Mercedesz somiglia molto alla madre da giovane, ed anche per questo la bella influencer sembra ripercorrere, con strade iniziali diverse, la carriera della madre. Che in ogni caso ad oggi rimane una donna oggettivamente bella ed attraente. E che riesce ancora a far perdere la testa a tutti i suoi fan. Che come detto non sono pochi, e che rimangono a bocca aperta di fronte alle curve bollenti della showgirl. Che nell’ultimo post si è presentata in intimo rosso, scatenando la passione e le fantasie dei follower. Che inevitabilmente hanno ripercorso gli anni dell’ex pornostar. Tanti i commenti in questa direzione che hanno scatenato anche l’ironia di alcuni fan. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.