Chiara Ferragni ha ricevuto un messaggio da Giulia Valentina, la ex di Fedez, lui non ha gradito quello che è successo dopo i messaggi e si è sfogato su Instagram, ecco cosa è successo

Giulia Valentina, è la storica ex fidanzata di Fedez, in questi giorni sul web ha fatto molto discutere per aver commentato un post di Chiara Ferragni, attuale moglie di Fedez, gli utenti sono rimasti sorpresi da questo gesto inatteso tanto da diventare argomento principale sul web e sui social, ma non aver preso bene l’accaduto è stato Federico Lucia, vero nome del rapper, che non ha apprezzato questo accanimento mediatico tanto da sbottare su Instagram.

Fedez ha pubblicato un video sul suo account privato, in cui ha detto “ieri mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti, mi dispiace vedere sui siti di informazione articoli in cui viene detto la ex Fedez mette un like al post di Chiara Ferragni, ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo oggi? credo di no“, Fedez si è voluto rivolgere alle persone che si sono preoccupate solo del like della sua ex, Giulia Valentina, senza approfondire il reale messaggio che Chiara ha voluto dare ai suoi followers, per questo ha sbottato aggredendo chi non ha capito l’importanza di quello che sua moglie voleva comunicare.

Il messaggio di Giulia Valentina a Chiara Ferragni, Fedez sbotta su Instagram

Chiara Ferragni ha postato qualche giorno fa sul suo account privato un video in cui parla della difficoltà in cui le donne sono costrette a vivere ancora oggi, in una società prevalentemente maschilista in cui non è facile affermarsi come donne, non solo madri ma anche lavoratrici professioniste, questo messaggio che la Ferragni ha voluto condividere è piaciuto molto a Giulia Valentina, che senza farsi troppi problemi ha commentato sotto il video con un applauso.

Con questo messaggio di solidarietà femminile Giulia, ha voluto dimostrare che approva e condivide le parole dell’attuale moglie di Fedez, sembra quindi non aver nessun tipo di rancore verso l’ex fidanzato che ormai si è fatto una vita con Chiara avendo anche un figlio e un altra bimba in arrivo, anche la Ferragni non è rimasta indifferente al commento di Giulia Valentina, tanto da risponderle con un cuore.

I fan sono rimasti sorpresi positivamente da questo scambio di messaggi, infatti per tantissimi Giulia è stata un bell’esempio di solidarietà femminile, ma dopo che questo argomento ha fatto tanto scalpore, Fedez è intervenuto sulla questione, non approvando il riscontro mediatico nei confronti della moglie e della ex fidanzata, secondo lui doveva essere messo al centro il messaggio che Chiara ha voluto mandare in sostegno delle donne e non il commento della sua ex.

Le due per il momento non hanno replicato su quanto detto da Fedez, visibilmente infastidito dall’accaduto, scopriremo se nelle prossime ore se Chiara o Giulia risponderanno per far luce sull’argomento.