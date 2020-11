Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in una recente intervista il giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto, stupendo tutti.

Da molte edizioni è uno dei giudici del programma Ballando con le stelle, ed in questa ultima edizione è stata abbastanza attivo e spesso criticato.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, in queste ultime ore che ha lasciato tutti a bocca aperta, e a chi si rivolgeva.

Guillermo Mariotto risponde alle accuse e dichiara “Mai considerato”

Il famoso giudice, Guillermo Mariotto, di Ballando nelle ultime settimane è stato spesso criticato, o comunque sono stati espressi pareri particolari, su di lui, in modo particolare da Giovani Ciacci, il famoso Hair Style.

Nell’ultima intervista, quindi che ha rilasciato Guillermo, alle pagine del giornale Nuovo, gli è stato chiesto se voleva rispondere, a questa sorta di accuse, e le sue parole sono state le seguenti:

“Io non ho mai considerato Ciacci, nè ho prestato attenzione alle sue provocazioni: francamente non mi interessano perchè lasciano il tempo che trovano…”

Sarà anche questa una sorta di provocazione nei confronti di chi lo ha tanto criticato e definito un “attore comico?” staremo a vedere che cosa succederà e se Ciacci risponderà nuovamente a Mariotto.

Ha continuato, poi il giudice di Ballando, dichiarando che molte persone vorrebbero essere al suo posto nel programma super amato condotto da Milly Carlucci.

Per quanto riguarda invece, alcune provocazioni fatte dagli heater su internet ha dichiarato che non perde tempo con Internet, che per lui è una sorta di “sputacchiera”, dichiarando poi che Ciacci è uno dei protagonisti di questo mondo.

Sul finire dell’intervista, gli è stato chiesto come sarebbe Ballando senza di lui, ed ha risposto, lasciando senza parole:

” siamo utili ma nessuno è indispensabile…Questo vale anche per Ballando, dove c’è gente che va e gente che viene…”

E voi cosa ne pensate di quanto ha dichiarato Mariotto nei confronti di Ciacci? Secondo voi ci sarà una risposta da parte di quest’ultimo?