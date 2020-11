Vediamo meglio insieme che cosa tra succedendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tra Francesco Oppini e mamma Alba Parietti.

il Grande Fratello vip è un appuntamento molto amato e seguito, e come ha confermato anche Alfonso Signorini, nella puntata di lunedì andrà avanti fino a Febbraio 2021.

GF VIP: Alba Parietti prende il posto del figlio Francesco Oppini

Il programma condotto in modo impeccabile da Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip, è iniziato nel mese di settembre, in questo anno davvero molto particolare per tutti, a causa della pandemia in corso.

Come ha annunciato lo stesso padrone di casa, nella puntata che abbiamo visto in diretta lunedì scorso, continuerà ad andare in onda fino a Febbraio 2021, cose che prima non era certa, anzi sarebbe dovuto finire a breve.

Molti inquilini all’interno della casa più spiata d’Italia, non hanno preso molto bene questa notizia, come appunto, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.

In molti hanno chiesto, tramite il web, di far rimanere nella casa Francesco, con l’aiuto di mamma Alba Parietti.

La super mamma, ha deciso quindi di pubblicare una simpatica immagine, dove possiamo vederla, nella concessionari del figlio, che prende il suo posto al lavoro, una fotografia davvero divertente, ed un ruolo che forse poche volte ha interpretato nella vita, il tutto senza che il figlia sa nulla, ovviamente!

Per il momento sono ancora tutti concorrenti del Grande Fratello Vip, ma non possiamo sapere se nella puntata che andrà in onda lunedì cambierà qualcosa, oppure Alfonso Signorini chiederà di confermare la loro permanenza fino a quella data.

E voi cosa avreste fatto se eravate nei panni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, uscivate oppure no? Secondo voi cosa deciderà Francesco Oppini?