Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Milly Carlucci lasciando tutti senza parole, dichiarando che un concorrente l’ha corteggiata.

La bravissima e bellissima presentatrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, ha rilasciato una particolare dichiarazione.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo.

Milly Carlucci e la confessione che non ti aspetti: Un concorrente l’ha corteggiata!

Il programma presentato dalla bravissima Milly Carlucci si è concluso da pochissimi giorni, ed ha visto la vittoria della coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Al secondo posto, si sono classificati Paolo Continici insieme alla sua bravissima ballerina Veera Kinnunen.

E proprio da quest’ultima coppia ci sono state delle voci che hanno lasciato tutti a bocca aperta, per via della confessione fatta in diretta da Mara Venier a Domenica in.

Durante l’intervista fatta, Paolo Conticini ha rivelato un aneddoto particolare che nessuno si aspettava ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Con Milly ci siamo corteggiati per molto tempo, in senso artistico ovviamente. Da diversi anni eravamo alla ricerca di un modo per lavorare insieme a ballando con le stelle”

Tutti gli spettatori non si aspettavano una tale dichiarazione da parte del bravissimo attore, ma come detto in precedenza era solamente qualcosa a livello lavorativo e nulla di più.

Paolo Continici, non tutti sanno che è felicemente sposato dal 2013 con la moglie Giada, ed insieme formano una bellissima coppia.

Questa rivelazione, non è assolutamente sfuggita ai bene informati, che hanno subito pensato a qualcosa di diverso, ma poi si sono dovuti arrendere a quanto accaduto a livello solamente lavorativo.

E voi cosa ne pensate di quello che ha dichiarato Paolo Conticini, e che in un primo momento ha fatto allarmare tutti? Erano loro la vostra coppia preferita a Ballando oppure siete contenti dei vincitori?