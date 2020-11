Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato la bravissima, e bellissima, Alessandra Mussolini, sul programma Ballando con le stelle.

Lei è stata una delle protagoniste maggiormente apprezzate del programma condotto alla perfezione da Milly Carlucci, e stiamo parlando di Alessandra Mussolini.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in queste ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Alessandra Mussolini: finalmente si sfoga e dice la sua su Ballando

Lei ha partecipato ed ha mostrato la sua costante crescita nel ballo, e non solamente, tramite il programma Ballando con le stelle, che è terminato sabato scorso.

E’ riuscita a classificarsi al terzo posto, ma come tutti sappiamo, non ha ballato la finale con il suo ballerino, di tutto il percorso, Mykel Fots, perché risultato positivo al Covid, ma con Samuel Peron.

Alessandra ha rilasciato in questi giorni, una bella e molto interessante intervista alle pagine del giornale Chi.

Possiamo infatti leggere queste parole, che suonano come uno sfogo:

“Un trauma. Sono stata in pensiero ogni giorno. Per intere notti mi sono svegliata con il fiato corto e con l’ansia di essere anche io positiva”.

Alessandra, dopo un primo periodo è riuscita a reagire, e dopo mille dubbi e tamponi fatti, grazie ovviamente a Milly Carlucci e a Samuel Peron, è stata presente nella puntata finale del programma.

In tutto il suo percorso, a Ballando con le Stelle, è riuscita a liberarsi e a fare pace con se stessa, e come abbiamo visto anche con Fabio Canino, per una vecchia frase detta in televisione.

L’intervista si è conclusa chiedendo se il marito di Alessandra fosse geloso di quanto accaduto, ovvero del particolare rapporto che ha avuto con Mykel, ed ha dichiarato, che un po’ di gelosia nel rapporto da sempre bene.

E voi cosa ne pensate delle esibizioni di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle? Vi è piaciuta ed è meritato il terzo posto?