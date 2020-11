Mara Venier: difficoltà durante la diretta con Renato Zero “Non possiamo farlo”

Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata andata in diretta ieri del programma Domenica In dove Mara era in difficoltà.

La puntata che abbiamo avuto modo di vedere ieri, del programma super seguito della domenica e condotto da Zia Mara Venier, è stato davvero molto intensa e particolare, per via di un’ospite d’eccezione, ovvero Renato Zero.

Vediamo meglio insieme, però, che cosa è successo.

Mara Venier in difficoltà durante la diretta con Renato Zero-Tutti i dettagli

Come tutti sapevano, ed aspettavano con trepidazione, nella puntata che è andata in onda ieri di Domenica In, condotto da Mara Venier, c’era un ospite d’eccezione, ovvero il grandissimo Renato Zero.

Renato, ha partecipato al programma, anche per promuovere il suo ultimo lavoro, nato in occasione di un traguardo importante, ovvero i suoi 70 anni.

Ma proprio all’inizio dell’intervista, o meglio quando si sono incontrati c’è stato un momento di difficoltà tra i due, che sono amici da molti anni.

Mara Venier ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“Ci dobbiamo toccare, come famo? Viviamo di rendita, ormai”

La bravissima padrona di casa, ha immediatamente, confessato poi qualcosa che era successo la sera prima, ovvero che era andata a dormire molto tardi proprio a causa di Renato Zero.

Perché ha iniziato a sentire le sue canzoni prima di andare a dormire, ed ascoltandole ha fatto dei sogni bellissimi, anche perché poi ha ceduto al richiamo di Morfeo.

Durante l’intervista poi Renato, ha svelato che tutto il suo enorme successo è nato da un semplice passaparola.

Ovvero, agli esordi una sera si è esibito solamente davanti ad una persona, ed era il 24 di dicembre, ma il giorno dopo, questa persona aveva portato ben 20 amici.

L’intervista si è conclusa dicendo che tra Mara Venier e Renato Zero ci sono molti abbracci in sospeso che si potranno scambiare una volta terminata la pandemia da Covid-19.

A voi piace Renato Zero come cantante e come personaggio? Avete seguito la bellissima intervista di ieri fatta da Mara Venier all’amico di sempre?