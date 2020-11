Il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia rivela chi sarà la prossima concorrente ad entrare nella casa del GF Vip. La nuova concorrente sarebbe una amatissima protagonista del reality dei sentimenti Temptation Island.

Continuano le novità al Grande Fratello Vip. Dalla comunicazione fatta da Alfonso Signorini sul prolungamento del reality fino alla metà di febbraio 2021, si sono susseguiti tantissimi nomi di nuovi Vipponi che potrebbero prestissimo entrare dalla porta rossa. Il prossimo concorrente che entrerà nella casa più spiata d’Italia è Cristiano Malgioglio. Il cantante ha dato la conferma ufficiale dal suo profilo Instagram e dovrebbe entrare nel reality il prossimo lunedì. Secondo alcune indiscrezioni sono già arrivate a Cinecittà le sue valigie e alcuni testimoni hanno dichiarato che nessun concorrente si era presentato con così tanti indumenti, neanche Valeria Marini. Cristiano che ad oggi è il concorrente più pagato del GF Vip, porterà di certo un po’ di gioia nella casa, nella quale nelle ultime settimane si respira un’aria decisamente pesante. Un altro concorrente attesissimo è Andrea Iannone. Sullo sportivo però non ci sono certezze. I fan del reality non vedono l’ora di conoscere i particolari della vita dell’ex di Belen, ma la sua particolare situazione privata potrebbe ritardare la sua entrata, o addirittura rimandarla alla prossima edizione. Alfonso Signorini ha dichiarato che un personaggio di grande interesse come Iannone, avrebbe bisogno di più tempo per essere conosciuto, rispetto ai pochi mesi rimasti e pare soprattutto che visto il grande dolore dovuto alla squalifica di 4 anni per doping, il motociclista non sia pronto ad esporsi pubblicamente.

Sembra molto probabile invece l’imminente entrata in casa di una protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Parpiglia dice di aver scoperto che Carlotta Dell’Isola entrerà nella casa. Carlotta è stata una delle protagoniste più amate e seguite del relaity dei sentimenti. La bella bionda era entrata a far parte del programma con il fidanzato Nello e dopo un percorso travagliato i due avevano deciso ti tornare a casa insieme e ora sembra siano vicinissimi al matrimonio. Sono molti i telespettatori che hanno notato la presenza della ragazza al Maurizio Costanzo Show, e secondo i più attenti sarebbe un indizio inequivocabile della futura presenza di Carlotta nella casa. Non ci resta che attendere l’ufficializzazione da parte de GF Vip e soprattutto capire se il gelosissimo fidanzato riuscirà a stare senza di lei per più di due mesi.

