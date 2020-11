Gf Vip, a Pomeriggio Cinque nuove accuse scioccanti contro il fratello di Balotelli, il bacio tra Enock e Selvaggia è stato confermato da alcune persone presenti in discoteca, ecco cosa è successo quella sera

A Pomeriggio Cinque arriva un nuovo gossip sul presunto bacio tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma, le parole dell’ospite di Barbara D’Urso, smentirebbero la versione del fratello di Balotelli, il quale al Gf Vip, aveva negato spudoratamente il bacio con Selvaggia, ma ieri una notizia shock è arrivata nel salotto della D’Urso, a palare è un caro amico di Selvaggia, Tony Aglianò, che quella sera era con lei in discoteca e ha raccontato nei dettagli quello che è successo.

Tony, amico di Selvaggia “ho visto il bacio tra Selvaggia e Enock”

Tony Agliano, è un ex ballerino di amici, ieri ospite a Pomeriggio Cinque, ha voluto difendere la sua amica, Selvaggia, che ormai è al centro delle polemiche per aver lanciato alcune bombe dentro la casa rompendo l’equilibrio dei concorrenti, oltre ad aver detto di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, la Roma avrebbe confessato di un passionale tra lei e Enock in una serata in discoteca, ma il problema è che il fratello di Balotelli in quel periodo era fidanzato con l’attuale compagna, per questo motivo avrebbe negato l’accaduto, scatenando l’ira di Selvaggia che continua a sostenere la sua tesi.

Ma ieri a intervenire sulla questione ci ha pensato Tony, che ha confermato la versione della sua amica, confessando che quella sera era con lei ed ha visto tutto dicendo “sia Enock che un suo amico hanno fatto cenno a noi con la mano di andare da loro lui era fidanzato per questo è successo il putiferio li bacio c ’è stato, un bacio intenso. Ero presente in quella discoteca ed ho visto” e ha aggiunto “Enock già da dicembre 2019 scriveva su Instagram a Selvaggia. Vedendola in discoteca non se l’è fatta scappare. Si sono piaciuti ed è successo. Lui subito l’ha baciata e lei c’è stata”.

Come se non bastasse Tony ha lanciato un altro scoop, dicendo che i messaggi tra Selvaggia e Enock dopo la serata ci sono stati, smentendo la versione di Enock che dice che i messaggi sono stati mandati da un suo amico perchè lui era ubriaco e non riusciva nemmeno a tenersi in piedi, la sua motivazione è che l’amico presunto di Enock che avrebbe mandato i messaggi in realtà non era interessato a Selvaggia ma a lui, infatti si sono scritti su Instagram e ha anche le prove schiaccianti che confermerebbero tutto.

Tony avrebbe confessato a Barbara che il farello di Balotelli si sarebbe inventato tutto per non litigare con la fidanzata confermando che “i messaggi che ha detto che è stato l’amico e non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram. Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo.”

🚨NOTIZIA CHOC🚨

Tony Aglianò, amico di Selvaggia Roma, svela che i famosi messaggi dell’amico di Enock erano in realtà rivolti a lui #Pomeriggio5 pic.twitter.com/RcO29CL1Vj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020

Barbara sconvolta dalla notizia shock non vuole indagare su chi possa essere questo amico, per non creare problemi famigliari, come dice l’amico di Selvaggia sarebbe sposato e per questo non vuole assolutamente fare il suo nome, vedremo se nella prossima puntata Alfonso Signorni farà vedere queste rivelazioni a Enock e a Selvaggia.

