GFVip: Giacomo Urtis resta nella Casa, i concorrenti reagiscono così

Il comunicato ufficiale del GFVip ha graziato Giacomo Urtis, che resta quindi nella Casa ancora per qualche tempo. Il chirurgo avrebbe dovuto lasciare il GF al temine della puntata di lunedì 23 novembre. Ecco le reazioni dei concorrenti alla buona notizia

Giacomo Urtis resta al GFVip 5 nei panni di guest star. Questa la notizia arrivata tramite un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip. Il noto chirurgo delle celebrità sarebbe dovuto uscire dalla Casa al temine della puntata di lunedì sera, ma gli autori hanno cambiato idea all’ultimo e hanno preso la decisione di lasciare il 43enne ancora per un po’ in compagnia dei famosi concorrenti.

L’entrata nella casa di Giacomo Urtis

Sarebbe dovuta esser stata solo momentanea la sua entrata nella casa più chiacchierata d’Italia, ma Giacomo Urtis, a quanto pare, tra i concorrenti del GF Vip ci rimarrà ancora per un po’. Era entrato tra le mura della casa dei vip solo una settimana fa per sottoporli al gioco dei gossip nascosti nello smartphone riguardanti i famosi coinquilini. Trascorso questo tempo avrebbe dovuto però abbandonare il programma, come da accordi con gli autori. La sua dipartita era stata annunciata anche dallo stesso Alfonso Signorini in diretta durante la puntata del 23 novembre, nella quale aveva ricordato che quella sera stessa il chirurgo dei vip l’avrebbe dovuto raggiungere nello studio Mediaset. A salvarlo sono state le proteste dei concorrenti vip che hanno insistito per tenerlo con loro e che sono riusciti così a convincere il conduttore a concedergli un’altra ultima notte all’interno della casa.

Ma a quanto pare quella notte non è stata per lui l’ultima: è stato infatti nel pomeriggio della giornata del 24 novembre che è arrivato un comunicato direttamente dal Grande Fratello ad annunciare la bella novità, facendo scaturire reazioni immediate di gioia.

Il comunicato ufficiale

A leggere le parole ufficiali è Dayane Mello, una delle concorrenti che più ha stretto un legame con il chirurgo Giacomo. Il testo del comunicato recita: “A grande richiesta il Grande Fratello ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo nella Casa fino a ulteriore comunicazione.” Non si sa ancora bene per quanto, quindi, ma è sicuro che almeno ancora per qualche tempo Urtis allieterà con la propria compagnia i vip concorrenti.

Immediato lo scoppio di felicità tra i concorrenti, che ironizzano sul portare i suoi strumenti di lavoro all’interno delle mura della casa: “Non possiamo fare entrare dei macchinari?”, ha proposto simpaticamente Stefania Orlando.

E saranno felici anche i numerosi fan fuori dalla Casa! La mattina stessa, infatti, dalle telecamere del GF era stato avvistato un aereo-messaggio diretto proprio ad Urtis, il cui testo recitava: “Giacomo resta, ci fai sognare“. La sua simpatia e sincerità ha infatti conquistato, oltre che i famosi coinquilini, anche i telespettatori da casa, che hanno fatto sentire la loro voce con una richiesta ben precisa. “Che carini! Che bello!“, aveva commentato Giacomo, felice di quella dimostrazione d’affetto totalmente inaspettata. Ed ora si può godere ancora per un po’ la Casa.

