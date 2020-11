Elisa Isoardi ai follower di Instagram: “Cercavo il sole e ora l’ho trovato”

Elisa Isoardi ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in evidenza la sua bellezza, ma anche una frase che ha fatto discutere il web

La conduttrice è stata una delle protagoniste del programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” insieme al maestro Raimondo Todaro. I due hanno mostrato un grande affiatamento, con i follower che sono convinti della loro storia anche al di fuori della trasmissione. Dai diretti interessati mai nessuna conferma, anche se appare evidente che entrambi sembrano essere molto presi l’uno dell’altro. Purtroppo il risultato nel programma non ha rispettato le attese, con un quarto posto che ha lasciato l’amaro in bocca ai concorrenti che ovviamente si aspettavano qualcosa in più. Adesso la conduttrice si sta rilassando dopo lo stress fisico e mentale che ha accumulato in queste settimane, belle per quello che è stata l’avventura portata a termine ma anche intensa e faticosa. L’ex di Matteo Salvini ha raccontato in una recente intervista che non ha nessuna delusione per come sono andate le cose con il leader della Lega. Affermando di non essere preparata a quel tipo di relazione. “Abbiamo sbagliato entrambi” ha confessato.

Elisa Isoardi in questi giorni è apparsa spesso sorridente e con voglia di rimettersi a lavoro. Sulla sua pagina Instagram sono stati nelle ultime ore tanti i post che ha pubblicato, e che hanno evidenziato la sua bellezza che non passa inosservata. Il video che ha pubblicato qualche giorno fa e che l’ha vista protagonista al mercato nel ruolo di ‘carciofara’ ha catturato l’attenzione dei follower che si sono divertiti nella prova che la conduttrice ha portato a termine per divertimento e per mettersi alla prova nel rispetto del giudizio del follower. La sua simpatia, oltre che la sua bellezza, sono da sempre le armi che riesce ad avere per conquistare il consenso del pubblico. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha evidenziato una sua foto sorridente in riva al mare, con una frase che non è passata inosservata: “Cercavo il sole e l’ho trovato, bastava aprire il cuore. Era là…faceva parte dell’anima”. Una frase che in tanti hanno interpretato come l’inizio della possibile relazione con Raimondo Todaro. Voi cosa ne pensate? Sarà davvero così?